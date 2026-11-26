واشنطن-سانا

تجري شركة آبل اختبارات داخلية لتشغيل نظام التشغيل macOS على بعض أجهزة آيباد اللوحية، في خطوة تهدف إلى استكشاف إمكانات الاستفادة من القدرات التقنية المتقدمة لهذه الأجهزة، وتوسيع خيارات الاستخدام، بالتزامن مع عمل الشركة على مشروع تطوير جهاز آيباد كبير قابل للطي.

وذكر موقع «9to5Mac» المتخصص في أخبار شركة آبل، أمس الأربعاء، أن الشركة تختبر تشغيل نظام macOS على بعض أجهزة آيباد منذ فترة، إلا أنها لا تخطط لإتاحة هذه التجربة للمستخدمين في المستقبل القريب.

وأوضح أن اعتماد أجهزة آيباد وماك على معالجات من البنية المعمارية نفسها، ضمن سلسلة «Apple Silicon»، يمنح آبل مرونة أكبر في اختبار تشغيل أنظمة مختلفة على أجهزتها، لكنه أشار إلى عدم وجود مشروع حالي لإطلاق نسخة من نظام macOS مخصصة للاستخدام التجاري على أجهزة آيباد.

وتأتي هذه الاختبارات في ظل التطور الذي شهدته أجهزة آيباد خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما الطرازات المزودة بمعالجات آبل من سلسلة M، والتي وفرت قدرات متقدمة في الأداء والمعالجة، بالتوازي مع مطالب من المستخدمين بتوفير نظام تشغيل يستفيد بصورة أكبر من الإمكانات التقنية لهذه الأجهزة.