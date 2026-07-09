بلونها الأزرق ومن دون كافيين.. ما سر الماتشا الزرقاء؟

طوكيو-سانا

تتصدر “الماتشا الزرقاء” اهتمامات محبي المشروبات الطبيعية حول العالم، رغم أنها ليست نوعاً من الشاي الياباني التقليدي، بل تُستخلص من زهرة البازلاء الفراشية التي تمنحها لونها الأزرق المميز.

وبحسب ما ذكر الموقع الياباني “Matcha Direct” المتخصص في المنتجات والمعلومات المرتبطة بشاي الماتشا والمشروبات اليابانية أمس الأربعاء، أن “الماتشا الزرقاء” تُحضّر من مسحوق زهرة البازلاء الفراشية، وتكتسب لونها السماوي بفضل صبغة طبيعية تُعرف باسم “التيرناتين”، كما تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة، أبرزها البوليفينولات.

وتختلف الماتشا الزرقاء عن نظيرتها الخضراء بأنها خالية من الكافيين، ما يجعلها خياراً مناسباً للأشخاص الذين يفضلون تجنب المنبهات، مع احتفاظها بمستويات مرتفعة من المركبات النباتية المفيدة.

ورغم محدودية الدراسات العلمية حول فوائد مستخلصات زهرة البازلاء الفراشية لدى البشر، تشير الأبحاث الأولية إلى احتمال ارتباط مركباتها المضادة للأكسدة بدعم صحة العين والبشرة والمساعدة في الحفاظ على التوازن الصحي للجسم.

وتُستخدم زهرة البازلاء الفراشية منذ قرون في بعض مناطق آسيا، ولا سيما في تايلاند، لإنتاج ألوان غذائية طبيعية وتلوين الحلويات وإعداد مشروبات تقليدية من أزهارها المجففة، كما تدخل في بعض مستحضرات العناية بالشعر والبشرة.

وتبقى الماتشا الزرقاء مثالاً على تنامي الاهتمام بالمكونات النباتية الطبيعية، مع الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد فوائدها الصحية بشكل دقيق.