تطوير تطبيق لرصد النظارات الذكية وتعزيز حماية الخصوصية

photo 2026 02 26 11 41 17 تطوير تطبيق لرصد النظارات الذكية وتعزيز حماية الخصوصية

واشنطن-سانا

طوّر مبرمج مستقل تطبيقاً جديداً يتيح للمستخدمين رصد وجود نظارات ذكية في محيطهم، في خطوة تهدف إلى الحد من المخاوف المتزايدة بشأن إمكان التصوير أو التسجيل من دون علم الأشخاص، في ظل الانتشار المتسارع للأجهزة القابلة للارتداء المزودة بكاميرات وتقنيات اتصال متطورة.

وذكر موقع 404 Media التقني الأمريكي أن المطور إيف جانرينو صمّم التطبيق لالتقاط إشارات البلوتوث منخفضة الطاقة الصادرة عن نظارات ذكية مثل Meta Ray-Ban وSnap Spectacles، من دون الحاجة إلى الاتصال المباشر بها، موضحاً أن الهدف يتمثل في تعزيز الوعي بمخاطر تقنيات المراقبة الحديثة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه النقاشات الدولية حول حماية الخصوصية الرقمية، إذ أشار موقع Engadget الدولي المتخصص في أخبار التكنولوجيا والإلكترونيات الاستهلاكية إلى صعوبة التمييز بين النظارات الذكية والتقليدية، ما يثير مخاوف بشأن استخدامها في أماكن عامة وخاصة من دون علم المحيطين بها.

بريطانيا تعتمد علاجاً مناعياً جديداً لمرضى التهاب الكلى الذئبي
مسلسل صيني من إنتاج الذكاء الاصطناعي ينجح في جذب ملايين المتابعين
يوتيوب تطلق أدوات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي لإنشاء الفيديوهات
إدارة المحيطات والغلاف الجوي الأمريكية تحذر من عاصفة جيومغناطيسية قوية قادمة من الشمس
باحثون صينيون يمهّدون لوضع نظام زمني عالمي موحد لتاريخ القمر
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك