تطوير تطبيق لرصد النظارات الذكية وتعزيز حماية الخصوصية

واشنطن-سانا

طوّر مبرمج مستقل تطبيقاً جديداً يتيح للمستخدمين رصد وجود نظارات ذكية في محيطهم، في خطوة تهدف إلى الحد من المخاوف المتزايدة بشأن إمكان التصوير أو التسجيل من دون علم الأشخاص، في ظل الانتشار المتسارع للأجهزة القابلة للارتداء المزودة بكاميرات وتقنيات اتصال متطورة.

وذكر موقع 404 Media التقني الأمريكي أن المطور إيف جانرينو صمّم التطبيق لالتقاط إشارات البلوتوث منخفضة الطاقة الصادرة عن نظارات ذكية مثل Meta Ray-Ban وSnap Spectacles، من دون الحاجة إلى الاتصال المباشر بها، موضحاً أن الهدف يتمثل في تعزيز الوعي بمخاطر تقنيات المراقبة الحديثة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه النقاشات الدولية حول حماية الخصوصية الرقمية، إذ أشار موقع Engadget الدولي المتخصص في أخبار التكنولوجيا والإلكترونيات الاستهلاكية إلى صعوبة التمييز بين النظارات الذكية والتقليدية، ما يثير مخاوف بشأن استخدامها في أماكن عامة وخاصة من دون علم المحيطين بها.