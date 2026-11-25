دمشق-سانا
يطرأ انخفاض على درجات الحرارة اليوم الأربعاء، لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية في منطقة الجزيرة، وأعلى بنحو 2 إلى 3 درجات في باقي المناطق، بفعل تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.
وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ أن الطقس خلال النهار يكون غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة عشوائية فوق مناطق من البلاد.
وليلاً يكون الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام وبارداً في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في المناطق الوسطى والقلمون وأجزاء من المناطق الشمالية الغربية والجنوبية خلال الليل وساعات الصباح الباكر، وحدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية العالية.
وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55كم/سا أحياناً على المناطق الوسطى والجنوبية والمرتفعات الساحلية، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات:
|دمشق
|7/21
ريف دمشق-القلمون
|2/16
القنيطرة
|5/17
درعا
|7/22
السويداء
|8/18
حمص
|7/20
حماة
|
8/21
اللاذقية
|16/22
طرطوس
|16/22
حلب
7/19
|
إدلب
|
7/18
دير الزور
|8/23
الرقة
|9/20
الحسكة
|8/18