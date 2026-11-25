دمشق-سانا‏

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة اليوم الأربعاء، لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية في ‏منطقة الجزيرة، وأعلى بنحو 2 إلى 3 درجات في باقي المناطق، بفعل تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يمتد في ‏طبقات الجو كافة.‏

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ أن الطقس خلال النهار يكون غائماً جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة مهيأة ‏لهطل زخات متفرقة عشوائية فوق مناطق من البلاد.‏

وليلاً يكون الجو بارداً نسبياً بشكلٍ عام وبارداً في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في المناطق الوسطى ‏والقلمون وأجزاء من المناطق الشمالية الغربية والجنوبية خلال الليل وساعات الصباح الباكر، وحدوث الصقيع في المرتفعات ‏الجبلية العالية. ‏

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55كم/سا أحياناً على المناطق ‏الوسطى والجنوبية والمرتفعات الساحلية، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات: ‏