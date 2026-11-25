دمشق-سانا

عقدت مديرة إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين، سالي شوبط اليوم الأربعاء، جلسة مشاورات سياسية مع المديرة العامة لإدارة إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الفنلندية، آنا كايا هيكنن، والقائمة بأعمال السفارة الفنلندية في دمشق، آني مسكانين.

وتناولت المشاورات تطورات العلاقات السورية الأوروبية والعلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى سبل تفعيل التعاون المشترك على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية.

وكانت سالي شوبط قد التقت، يوم السبت الماضي، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي، يوناس يونسون، حيث ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك