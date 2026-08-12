أوبن إيه آي تطور تجربة صوتية أكثر سلاسة في ChatGPT

واشنطن-سانا

أطلقت شركة أوبن إيه آي وضعاً صوتياً جديداً في «ChatGPT» يعتمد على نموذج «GPT-Live»، ويتيح إجراء محادثات صوتية أكثر سلاسة وطبيعية، مع قدرة النموذج على الاستماع إلى المستخدم والتحدث في الوقت نفسه، ما يسهم في تقليل المقاطعات وجعل الحوار أقرب إلى التفاعل البشري.

وذكر موقع Engadget المتخصص بأخبار التكنولوجيا أول أمس أن «GPT-Live» يعتمد على بنية تقنية تتيح التفاعل المستمر مع المستخدم، بحيث يستطيع فهم الكلام أثناء الحديث وتحديد الوقت المناسب للرد أو مواصلة الاستماع، كما يمكنه استخدام عبارات قصيرة للتعبير عن المتابعة والتفاعل مع مجرى الحوار.

ويمكن بدء المحادثة الصوتية عبر تطبيق «ChatGPT» على هواتف «آيفون» و«آندرويد» أو من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك بالضغط على أيقونة الصوت والسماح باستخدام الميكروفون عند الطلب، كما يمكن مواصلة المحادثة أثناء استخدام تطبيقات أخرى أو بعد قفل شاشة الهاتف، عند تفعيل خيار المحادثات في الخلفية من إعدادات الصوت.

ويتيح الوضع الجديد اختيار مستوى الذكاء المناسب لطبيعة المحادثة، بدءاً من «Instant» للحصول على إجابات سريعة، وصولاً إلى «Medium» و«High» للمهام التي تتطلب وقتاً أطول في المعالجة، مع اختلاف الخيارات المتاحة بحسب خطة المستخدم والمنطقة وإصدار التطبيق.

وعند طرح أسئلة تتطلب بحثاً أو استدلالاً أعمق، يستطيع «GPT-Live» إحالة المهمة في الخلفية إلى نموذج أكثر قدرة، مثل «GPT-5.5»، ثم مواصلة التفاعل مع المستخدم إلى حين تجهيز الإجابة، بما يحافظ على انسيابية المحادثة.

كما يدعم الوضع الصوتي البحث عبر الإنترنت وعرض بعض النتائج والمعلومات بصرياً، إلى جانب إمكانية استخدام النصوص والصور ضمن المحادثة نفسها، ما يوسع نطاق استخدامه في مجالات مثل الترجمة الفورية والتعلم والمساعدة اليومية.

ويأتي تطوير الوضع الصوتي الجديد ضمن توجه أوبن إيه آي إلى تعزيز التفاعل الصوتي مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال خفض زمن الاستجابة وتقليل المقاطعات وجعل الانتقال بين الاستماع والرد أكثر سلاسة وطبيعية.