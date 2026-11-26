دمشق-سانا

تأخذ زاوية عين على السينما قرّاءها هذا الأسبوع في جولة بين عرضين جديدين في صالات السينما السورية، تنوعا بين الإثارة والكوميديا الرومانسية وأفلام المغامرات، وقدما حكايات عن المنافسة العاطفية والعوالم السحرية.



الفيلم: صراع عبر الثلوج

النوع: كوميدي، رومانسي.

رحلة برية غير متوقعة تجمع محرّري كتب متنافسين خلال الأعياد.

بلد الإنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية.

الإخراج: كارلسون يونغ.

التأليف: دانيال ماكي وريبيكا إيوينغ.

البطولة: كريستوفر برايني، ميشيل راندولف، لوكاس غيج، جوليا فوكس، أندرو شولز، تان فرانس، وباريس هيلتون.

قصة الفيلم: تتقطع السبل بمحررين متنافسين في مجال النشر، هما رايان ميتشل وهانا هندريكس، في أحد المطارات بسبب عاصفة ثلجية خلال موسم الأعياد، فيضطران إلى مشاركة سيارة مستأجرة والانطلاق في رحلة طويلة نحو مدينة نيويورك لإبرام صفقة نشر سرية قد تنقذ المسيرة المهنية لأحدهما، ومع توالي المواقف الطريفة والمفاجآت خلال الطريق، تتحول المنافسة بينهما تدريجياً إلى تقارب ومشاعر عاطفية غير متوقعة.

يعرض في: سينما الزهراء بحلب.



الفيلم: حكاية سحر

النوع: رسوم متحركة، مغامرات، فانتازيا، عائلي، كوميدي.

مغامرة سحرية تكشف قوى خفية لدى أم وابنتها.

بلد الإنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية.

الإخراج: جايسون هاند وفاون فيراسونثورن، بمشاركة جوزي ترينيداد.

التأليف: جاريد بوش ودانا ليدوكس ميلر.

البطولة الصوتية: هيلي ستينفيلد، رشيدة جونس، جودي فوستر، والتون غوغينز، ستيفن فراي، جيم هانكس، سيلو جرين، إميلي كلير بارلو.

قصة الفيلم: تكتشف المراهقة بيلي ووالدتها أليس أن تصرفاتهما غير المألوفة قد تكون مرتبطة بقوى سحرية خفية، ويقودهما هذا الاكتشاف إلى عالم سحري يُدعى “هيكس”، حيث تنطلقان في رحلة لكشف أسرار عائلية غامضة والتعرف إلى قدراتهما الجديدة.

يعرض في: سينما سيتي بدمشق.