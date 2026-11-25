دمشق-سانا‏

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السماح للطلاب المقبولين بموجب مفاضلات القبول ‏الجامعي في العامين الدراسيين (2024-2025) و(2025-2026)، والذين ثبّتوا تسجيلهم ‏عبر التطبيق الإلكتروني ولم يستكملوا إجراءات التسجيل، بمتابعة إجراءات تسجيلهم بالعام ‏الدراسي الحالي (2026-2027).‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن السماح باستكمال التسجيل يشمل ‏جميع التخصصات، باستثناء طلاب السنة التحضيرية للكليات الطبية، ويشترط للاستفادة منه ‏ألا يكون لدى الطالب أي قبول جامعي آخر، أياً كان نوعه، مشيرة إلى أن سنوات الانقطاع ‏السابقة للطلاب المشمولين بالقرار ستُحتسب “إيقاف تسجيل”. ‏

تعديل قواعد التحويل المماثل بين الجامعات الحكومية

كما أعلنت الوزارة تعديل المادة التاسعة من القرار رقم (365) تاريخ 17 آب 2025، المتضمن ‏قواعد التحويل المماثل بين الجامعات الحكومية.‏

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وبينت أن جامعة الفرات في دير الزور تعامل معاملة باقي الجامعات لجهة الأحكام المعتمدة في ‏التحويل المماثل في الجامعات، أما الطلاب المقبولون وفق مفاضلة المحافظات الشرقية على ‏أساس الشهادة الثانوية الممنوحة من إحدى محافظات (دير الزور، الحسكة، الرقة)، لا يحق لهم ‏التحويل إلا إذا كانت درجاتهم في الشهادة الثانوية تخولهم الالتحاق بالكلية في الجامعة التي ‏يرغبون بالتحويل إليها في العام الدراسي الذي سجلوا فيه للمرة الأولى.‏

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وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات جاءت استناداً إلى ما أقره مجلس التعليم العالي في ‏جلسته الأولى للعام الدراسي (2026-2027)، المنعقدة في 18 تشرين الأول الماضي، وإلى ‏أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والنظام ‏الداخلي لمجلس التعليم العالي وتعديلاته.‏

وكانت الوزارة مددت فترة تسجيل الطلاب المستجدين المقبولين في المفاضلة العامة ومفاضلة ‏ملء الشواغر للجامعات الخاصة، حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد 29 تشرين الثاني ‏الجاري.