دمشق-سانا
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السماح للطلاب المقبولين بموجب مفاضلات القبول الجامعي في العامين الدراسيين (2024-2025) و(2025-2026)، والذين ثبّتوا تسجيلهم عبر التطبيق الإلكتروني ولم يستكملوا إجراءات التسجيل، بمتابعة إجراءات تسجيلهم بالعام الدراسي الحالي (2026-2027).
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن السماح باستكمال التسجيل يشمل جميع التخصصات، باستثناء طلاب السنة التحضيرية للكليات الطبية، ويشترط للاستفادة منه ألا يكون لدى الطالب أي قبول جامعي آخر، أياً كان نوعه، مشيرة إلى أن سنوات الانقطاع السابقة للطلاب المشمولين بالقرار ستُحتسب “إيقاف تسجيل”.
تعديل قواعد التحويل المماثل بين الجامعات الحكومية
كما أعلنت الوزارة تعديل المادة التاسعة من القرار رقم (365) تاريخ 17 آب 2025، المتضمن قواعد التحويل المماثل بين الجامعات الحكومية.
وبينت أن جامعة الفرات في دير الزور تعامل معاملة باقي الجامعات لجهة الأحكام المعتمدة في التحويل المماثل في الجامعات، أما الطلاب المقبولون وفق مفاضلة المحافظات الشرقية على أساس الشهادة الثانوية الممنوحة من إحدى محافظات (دير الزور، الحسكة، الرقة)، لا يحق لهم التحويل إلا إذا كانت درجاتهم في الشهادة الثانوية تخولهم الالتحاق بالكلية في الجامعة التي يرغبون بالتحويل إليها في العام الدراسي الذي سجلوا فيه للمرة الأولى.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات جاءت استناداً إلى ما أقره مجلس التعليم العالي في جلسته الأولى للعام الدراسي (2026-2027)، المنعقدة في 18 تشرين الأول الماضي، وإلى أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والنظام الداخلي لمجلس التعليم العالي وتعديلاته.
وكانت الوزارة مددت فترة تسجيل الطلاب المستجدين المقبولين في المفاضلة العامة ومفاضلة ملء الشواغر للجامعات الخاصة، حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد 29 تشرين الثاني الجاري.