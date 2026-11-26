ملبورن-سانا
أعلن منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الخميس، غياب الإيطالي يانيك سينر عن النسخة المقبلة، المقرر انطلاقها في كانون الثاني القادم، بعد خضوعه لجراحة في الركبة لعلاج إصابة مزمنة.
وذكرت وكالة رويترز أن سينر المصنف الثاني عالمياً، كشف عن خضوعه للجراحة، فيما أفادت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية بأن فترة غيابه قد تمتد إلى أربعة أشهر، ما يعني ابتعاده عن المنافسات خلال هذه الفترة.
ويغيب سينر عن المنافسات منذ تتويجه بلقبه الخامس في البطولات الأربع الكبرى بفوزه ببطولة ويمبلدون في تموز الماضي، بعدما تعرض لإصابة في ركبته اليمنى، وكان من المتوقع أن يعود للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في ملبورن يوم 17 كانون الثاني.
وكان سينر (25 عاماً) أحرز لقب البطولة عامي 2024 و2025، ليغيب بذلك عن فرصة المنافسة على لقبه الثالث فيها.