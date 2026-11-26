ملبورن-سانا

أعلن منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الخميس، غياب الإيطالي يانيك سينر ‏عن النسخة المقبلة، المقرر انطلاقها في كانون الثاني القادم، بعد خضوعه لجراحة في ‏الركبة لعلاج إصابة مزمنة.‏

وذكرت وكالة رويترز أن سينر المصنف الثاني عالمياً، كشف عن خضوعه للجراحة، ‏فيما أفادت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية بأن فترة غيابه قد تمتد إلى أربعة ‏أشهر، ما يعني ابتعاده عن المنافسات خلال هذه الفترة.‏

ويغيب سينر عن المنافسات منذ تتويجه بلقبه الخامس في البطولات الأربع الكبرى ‏بفوزه ببطولة ويمبلدون في تموز الماضي، بعدما تعرض لإصابة في ركبته اليمنى، ‏وكان من المتوقع أن يعود للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في ‏ملبورن ‌يوم 17 كانون الثاني.‏

وكان سينر (25 عاماً) أحرز لقب البطولة عامي 2024 و2025، ليغيب بذلك عن فرصة ‏المنافسة على لقبه الثالث فيها.‏