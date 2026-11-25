دمشق-سانا
أعلنت الجامعة الافتراضية السورية، اليوم الأربعاء، بدء استقبال طلبات التسجيل الإلكتروني للطلاب الجدد في مفاضلة الفصل الدراسي خريف 2026 (F26)، في جميع برامج الإجازات الجامعية، والمعاهد التقانية، وبرامج الماجستير، إضافة إلى دبلوم التأهيل التربوي.
وأوضحت الجامعة في إعلان نشرته عبر قناتها على تلغرام، أن التسجيل مستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء الأول من كانون الأول المقبل (1/12/2026)، مشيرة إلى أن باب التسجيل سيُغلق تلقائياً مع انتهاء الموعد المحدد، دون تمديد.
وبيّنت الجامعة أن تسديد الرسوم متاح للطلاب داخل سوريا إلكترونياً عبر خدمة “شام كاش”، ونقداً عن طريق المصرف التجاري السوري، والمؤسسة العامة للبريد في جميع المحافظات، فيما يسدد الطلاب غير السوريين باليورو والدولار عبر المصرف التجاري، وذلك ضمن الفترة الزمنية ذاتها للتسجيل.
وللاطلاع على تفاصيل المفاضلة وشروط التسجيل وإجراءاته، دعت الجامعة الراغبين إلى زيارة موقعها الإلكتروني عبر الرابط.
وكانت الجامعة أطلقت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أربعة برامج أكاديمية جديدة للمرة الأولى ضمن مفاضلة خريف 2026، هي المعهد التقاني للابتكار الزراعي وريادة الأعمال، والمعهد التقاني للابتكار الصناعي وريادة الأعمال، والإجازة في التكنولوجيا المالية وتحليل الأعمال، والإجازة في الإعلام المعاصر والاتصال، التي تحل محل برنامج الإجازة في الإعلام والاتصال السابق.