دمشق-سانا‏

أعلنت الجامعة الافتراضية السورية، اليوم الأربعاء، بدء استقبال طلبات التسجيل الإلكتروني ‏للطلاب الجدد في مفاضلة الفصل الدراسي خريف 2026 (‏F26‌‏)، في جميع برامج الإجازات ‏الجامعية، والمعاهد التقانية، وبرامج الماجستير، إضافة إلى دبلوم التأهيل التربوي. ‏

وأوضحت الجامعة في إعلان نشرته عبر قناتها على تلغرام، أن التسجيل مستمر حتى نهاية يوم ‏الثلاثاء الأول من كانون الأول المقبل (1/12/2026)، مشيرة إلى أن باب التسجيل سيُغلق تلقائياً ‏مع انتهاء الموعد المحدد، دون تمديد.‏

وبيّنت الجامعة أن تسديد الرسوم متاح للطلاب داخل سوريا إلكترونياً عبر خدمة “شام كاش”، ونقداً ‏عن طريق المصرف التجاري السوري، والمؤسسة العامة للبريد في جميع المحافظات، فيما يسدد ‏الطلاب غير السوريين باليورو والدولار عبر المصرف التجاري، وذلك ضمن الفترة الزمنية ذاتها ‏للتسجيل. ‏

وللاطلاع على تفاصيل المفاضلة وشروط التسجيل وإجراءاته، دعت الجامعة الراغبين إلى زيارة ‏موقعها الإلكتروني عبر الرابط.

وكانت الجامعة أطلقت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أربعة برامج أكاديمية جديدة للمرة الأولى ‏ضمن مفاضلة خريف 2026، هي المعهد التقاني للابتكار الزراعي وريادة الأعمال، والمعهد التقاني ‏للابتكار الصناعي وريادة الأعمال، والإجازة في التكنولوجيا المالية وتحليل الأعمال، والإجازة في ‏الإعلام المعاصر والاتصال، التي تحل محل برنامج الإجازة في الإعلام والاتصال السابق.‏