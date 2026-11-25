دمشق-سانا
ارتفع إنتاج البطاطا في سوريا خلال عام 2026 بنحو 40 بالمئة، متجاوزاً 970 ألف طن، بينما تصدّرت حلب وحماة ودرعا المحافظات في المساحات المزروعة.
ورغم زيادة الإنتاج السنوي، يتراوح سعر الكيلوغرام في أسواق التجزئة حالياً بين 9 آلاف و12 ألف ليرة سورية، مع تراجع الكميات الواردة إلى سوق الهال بدمشق ونفاد المخزون السابق.
حلب تتصدر المساحات المزروعة
أوضح مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة ماهر الدج أن إنتاج البطاطا تجاوز 970 ألف طن هذا العام، مقابل 686 ألف طن العام الماضي، بينما زادت المساحات المزروعة بنحو 35 بالمئة، من 28 ألفاً إلى 38 ألف هكتار.
وبيّن الدج أن زراعة البطاطا تتوزع على ثلاث دورات خلال السنة كل دورة تسمى عروة، إذ تستحوذ العروة الربيعية على 54 بالمئة من المساحات المزروعة، تليها الخريفية بـ42 بالمئة، ثم الصيفية بـ4 بالمئة.
وتتصدر حلب المحافظات بـ34 بالمئة من إجمالي المساحات، تليها حماة بـ16 بالمئة، ثم درعا بـ14 بالمئة.
وأشار الدج إلى أن سوريا تستورد بذار البطاطا من المصادر الأوروبية نفسها التي تعتمد عليها دول الجوار، ما يفسّر تشابه الأصناف المزروعة فيها، عازياً جودة البطاطا السورية إلى خصوبة التربة وملاءمة الظروف المناخية، اللتين تسهمان أيضاً في ارتفاع إنتاجية المحصول.
البطاطا في سوريا.. أسباب ارتفاع الأسعار حالياً
قال رئيس لجنة تسيير أعمال سوق الهال في الزبلطاني بدمشق أسامة قزيز: إن سعر كيلوغرام البطاطا في السوق تراوح خلال الأشهر الستة الماضية بين 6 و7 آلاف ليرة، قبل أن يتجاوز 8 آلاف ليرة حالياً.
وعزا الارتفاع إلى نفاد المخزون الذي طُرح في تشرين الأول وتشرين الثاني، فيما لم يبلغ إنتاج العروة الخريفية ذروته بعد.
وأضاف قزيز أن الكميات الواردة إلى سوق الهال انخفضت إلى نحو 400 طن يومياً، مقابل 700 إلى 800 طن خلال الفترة التي تراوح فيها سعر الكيلوغرام بين 4500 و5000 ليرة.
وأوضح أن نقص مياه الري حدّ من إنتاج حمص ومناطق أخرى، ودفع بعض المزارعين إلى تقليص المساحات المزروعة. كما أشار إلى محدودية الكميات الواردة من رنكوس، إذ تراوحت المساحة المزروعة بين 30 و50 دونماً، ما يجعل إنتاجها غير كافٍ لتلبية الطلب.
تصدير 100 طن يومياً إلى العراق
أوضح قزيز أن نحو 100 طن من البطاطا تُصدَّر يومياً إلى العراق، ورغم أن التصدير هو أحد العوامل التي تسهم في ارتفاع السعر محلياً، إلا أن ذلك يصب في مصلحة المزارع.
بدوره، بيّن مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة أن العراق هو الوجهة الرئيسة للبطاطا السورية، بينما تقتصر الصادرات إلى الخليج على كميات محدودة، موضحاً أن حجم الصادرات يتأثر بقرارات الجانب العراقي، وأن زيادة الصادرات تتزامن مع ارتفاع الأسعار، وتنعكس على السوق المحلية.
وأضاف أن فائض الإنتاج يتحقق عند ذروة كل عروة، وبعد تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، يوجّه جزء من الفائض إلى التصدير ويُخزّن جزء آخر لتغطية احتياجات السوق خلال فترات الانقطاع.
الصقيع وتكاليف الزراعة يضغطان على المزارعين
ذكر حازم الأمين، الذي يعمل في زراعة البطاطا منذ 20 عاماً، أن إنتاجه في الموسم الحالي جاء ضعيفاً رغم زراعته صنف «أجريا» المعروف بمقاومته، مضيفاً أن موجة الصقيع الأخيرة أضرّت بنحو 70 بالمئة من محصوله، على حدِّ قوله.
وشكا من أن ارتفاع تكاليف الأدوية الزراعية والبذار والكهرباء، إلى جانب صعوبات التسويق وما وصفه بتحكّم المستوردين والمصدّرين والتجار، يحول دون تحقيق عائد يغطي تكاليف الإنتاج.
غير أن مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة ماهر الدج أكد أن موجة الصقيع وقعت في المراحل الأخيرة من نمو المحصول بعدما بدأ بعض المزارعين الجني، وأن أضرار الصقيع لم تكن كبيرة عموماً، وتفاوتت بين منطقة وأخرى ومزارع وآخر، مشيراً إلى أن اللجان المكانية تواصل حصر الأضرار وتقدير نسبها.
التخزين والاستيراد يسدّان فجوات الموسم
وأوضح الدج أن إنتاج البطاطا يتجاوز احتياجات السوق عند ذروة كل عروة، ما يتيح حفظ جزء من الفائض في المخازن والبرادات المتوافرة في مناطق الإنتاج وطرحه عند تراجع المعروض.
وبين الدج أن هناك فترتَي انقطاع، الأولى في تشرين الأول وتشرين الثاني ويتم سدها اعتماداً على المخزون، والثانية بين شباط ونيسان وتُغطّى بالاستيراد، ولاسيما من مصر، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة تنظّم الاستيراد وتوقفه خلال فترات الإنتاج والجني، أو عند توافر مخزون يكفي حاجة السوق.
وبيّن أن الوزارة تعمل على توقيع اتفاقيات تتيح تصدير المنتجات الزراعية السورية، بالتوازي مع تسهيل استيراد بذار البطاطا من أوروبا.
فجوة بين سعر المزرعة وسعر المستهلك
يرى الباحث في الشأن الاقتصادي محمد عنان أن البطاطا محصول استراتيجي للأمن الغذائي، لما توفره من قيمة غذائية وإنتاجية مرتفعة وفرص عمل ودخل، فضلاً عن استخدامها في تصنيع رقائق البطاطا والبطاطا المجمّدة والنشاء ومنتجات التجفيف.
وعزا عنان ارتفاع الأسعار رغم زيادة الإنتاج السنوي إلى ارتفاع تكاليف المازوت والأسمدة والبذار، وعدم كفاية إنتاج بعض العروات لتغطية فترات الانقطاع، إضافة إلى أضرار الصقيع التي قلّصت المعروض وأثّرت في جودة المحصول.
وأوضح أن ارتفاع تكاليف الإنتاج يفوق الزيادة في سعر البيع الذي يحصل عليه المزارع، فتتراجع عائداته، بينما يدفع المستهلك سعراً أعلى. كما أن ضعف التخزين، وهيمنة الوسطاء وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب قصور عمليات الفرز والتدريج والتوضيب يوسعان الفرق بين سعر المزرعة وسعر التجزئة.
وأضاف أن التخزين المبرّد يسدّ الفجوة بين العروات ويقلّل الهدر ويمنح المزارع مرونة في اختيار وقت البيع، وأشار إلى أن محدودية الطاقة التخزينية وارتفاع تكاليف الكهرباء وعدم استقرارها تحدّ من الاستفادة من التبريد، ما يستدعي تطوير سلاسله وتحسين تخزين البذار.
فرص التصدير ومعوقات النفاذ إلى الأسواق
لفت عنان إلى أن قرب سوريا من أسواق العراق والخليج، وتعدّد العروات والخبرة الزراعية، وانخفاض تكاليف الإنتاج نسبياً في المقارنة مع الأسواق المنافسة، عوامل تتيح توسيع الصادرات، وخصوصاً عندما يتراجع الإنتاج في الأسواق المستهدفة.
وحدَّد أبرز المعوقات بضعف الفرز والتدريج والتوضيب وسلاسل التبريد، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وصعوبات المعابر وتمويل التجارة والتحويلات المصرفية، فضلاً عن المنافسة مع دول مصدِّرة، مثل مصر.
وأوضح أن تعزيز الصادرات يتطلب انتظام الفائض المخصص للتصدير وثبات جودته، واختيار الأصناف الملائمة للاستهلاك والتصنيع، ووضع استراتيجية تصديرية واضحة وتحديد جهة تتولى التنسيق، وإبرام اتفاقيات تجارية تسهّل دخول المنتج السوري إلى الأسواق الخارجية.
واقترح عنان لتحقيق الموازنة بين التصدير لتوفير القطع الأجنبي وسد حاجة المستهلك واحتياجات البذار والتصنيع والمخزون الاحتياطي، اتخاذ خمسة إجراءات هي:
- إنشاء مخزون احتياطي مُبرَّد يُطرح خلال فترات الشح للمساعدة في استقرار الأسعار.
- اعتماد سعر إرشادي أو حدٍّ أدنى لسعر المبيع، أو إيجاد جهة تسويقية تضمن للمزارعين سعراً أدنى وتتولى شراء الفائض.
- تنظيم مواعيد التصدير بما يتوافق مع ذروة الإنتاج وتقييده خلال فترات الندرة.
- تشجيع التصنيع الغذائي لاستيعاب الفائض محلياً والحد من الهدر.
- دعم مستلزمات الإنتاج لخفض التكاليف وحماية هامش ربح المزارع مع مراعاة قدرة المستهلك على الشراء.