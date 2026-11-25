دمشق-سانا‏

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ارتفع إنتاج البطاطا في سوريا خلال عام 2026 بنحو 40 بالمئة، متجاوزاً 970 ألف طن، بينما تصدّرت حلب وحماة ‏ودرعا ‏المحافظات في المساحات المزروعة.‏

‏ ورغم زيادة الإنتاج السنوي، يتراوح سعر الكيلوغرام في أسواق التجزئة حالياً بين 9 آلاف و12 ألف ليرة سورية، مع ‌‏تراجع الكميات الواردة إلى سوق الهال بدمشق ونفاد المخزون السابق.‏

حلب تتصدر المساحات المزروعة

أوضح مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة ماهر الدج أن إنتاج البطاطا تجاوز 970 ألف طن هذا العام، مقابل 686 ألف ‌‏طن العام الماضي، بينما زادت المساحات المزروعة بنحو 35 بالمئة، من 28 ألفاً إلى 38 ألف هكتار.‏

وبيّن الدج أن زراعة البطاطا تتوزع على ثلاث دورات خلال السنة كل دورة تسمى عروة، إذ تستحوذ العروة الربيعية على ‌‏‌‏54 بالمئة من المساحات المزروعة، تليها الخريفية بـ42 بالمئة، ثم الصيفية بـ4 بالمئة. ‏

وتتصدر حلب المحافظات بـ34 بالمئة من إجمالي المساحات، تليها حماة بـ16 بالمئة، ثم درعا بـ14 بالمئة.‏

وأشار الدج إلى أن سوريا تستورد بذار البطاطا من المصادر الأوروبية نفسها التي تعتمد عليها دول الجوار، ما يفسّر تشابه ‌‏الأصناف المزروعة فيها، عازياً جودة البطاطا السورية إلى خصوبة التربة وملاءمة الظروف المناخية، اللتين تسهمان أيضاً ‌‏في ارتفاع إنتاجية المحصول.‏

البطاطا في سوريا.. أسباب ارتفاع الأسعار حالياً

قال رئيس لجنة تسيير أعمال سوق الهال في الزبلطاني بدمشق أسامة قزيز: إن سعر كيلوغرام البطاطا في السوق تراوح ‌‏خلال الأشهر الستة الماضية بين 6 و7 آلاف ليرة، قبل أن يتجاوز 8 آلاف ليرة حالياً.‏

وعزا الارتفاع إلى نفاد المخزون الذي طُرح في تشرين الأول وتشرين الثاني، فيما لم يبلغ إنتاج العروة الخريفية ذروته بعد.‏

وأضاف قزيز أن الكميات الواردة إلى سوق الهال انخفضت إلى نحو 400 طن يومياً، مقابل 700 إلى 800 طن خلال ‌‏الفترة التي تراوح فيها سعر الكيلوغرام بين 4500 و5000 ليرة.‏

وأوضح أن نقص مياه الري حدّ من إنتاج حمص ومناطق أخرى، ودفع بعض المزارعين إلى تقليص المساحات المزروعة. ‌‏كما أشار إلى محدودية الكميات الواردة من رنكوس، إذ تراوحت المساحة المزروعة بين 30 و50 دونماً، ما يجعل إنتاجها ‌‏غير كافٍ لتلبية الطلب.‏

تصدير 100 طن يومياً إلى العراق

أوضح قزيز أن نحو 100 طن من البطاطا تُصدَّر يومياً إلى العراق، ورغم أن التصدير هو أحد العوامل التي تسهم في ‌‏ارتفاع السعر محلياً، إلا أن ذلك يصب في مصلحة المزارع.‏

بدوره، بيّن مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة ‏أن العراق هو الوجهة الرئيسة للبطاطا السورية، بينما تقتصر الصادرات ‏إلى الخليج على كميات محدودة، ‏موضحاً أن حجم الصادرات يتأثر بقرارات الجانب العراقي، وأن زيادة الصادرات تتزامن ‏مع ارتفاع الأسعار، وتنعكس على ‏السوق المحلية.‏

وأضاف أن فائض الإنتاج يتحقق عند ذروة كل عروة، وبعد تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، يوجّه جزء من الفائض إلى ‌‏التصدير ويُخزّن جزء آخر لتغطية احتياجات السوق خلال فترات الانقطاع.‏

الصقيع وتكاليف الزراعة يضغطان على المزارعين

ذكر حازم الأمين، الذي يعمل في زراعة البطاطا منذ 20 عاماً، أن إنتاجه في الموسم الحالي جاء ضعيفاً رغم زراعته ‌‏صنف «أجريا» المعروف بمقاومته، مضيفاً أن موجة الصقيع الأخيرة أضرّت بنحو 70 بالمئة من محصوله، على حدِّ قوله.‏

وشكا من أن ارتفاع تكاليف الأدوية الزراعية والبذار والكهرباء، إلى جانب صعوبات التسويق وما وصفه بتحكّم ‏المستوردين ‏والمصدّرين والتجار، يحول دون تحقيق عائد يغطي تكاليف الإنتاج.‏

غير أن مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة ‏ ماهر الدج ‏أكد أن موجة الصقيع وقعت في المراحل الأخيرة من نمو ‏المحصول بعدما بدأ بعض المزارعين الجني، وأن ‏أضرار الصقيع لم تكن كبيرة عموماً، وتفاوتت بين منطقة وأخرى ‏ومزارع وآخر، مشيراً إلى أن اللجان المكانية تواصل ‏حصر الأضرار وتقدير نسبها.‏

التخزين والاستيراد يسدّان فجوات الموسم

وأوضح الدج أن إنتاج البطاطا يتجاوز احتياجات السوق عند ذروة كل عروة، ما يتيح حفظ جزء من الفائض في المخازن ‌‏والبرادات المتوافرة في مناطق الإنتاج وطرحه عند تراجع المعروض.‏

وبين الدج أن هناك فترتَي انقطاع، الأولى في تشرين الأول وتشرين الثاني ويتم سدها اعتماداً على المخزون، والثانية بين ‌‏شباط ونيسان وتُغطّى بالاستيراد، ولاسيما من مصر، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة تنظّم الاستيراد وتوقفه خلال فترات ‌‏الإنتاج والجني، أو عند توافر مخزون يكفي حاجة السوق.‏

وبيّن أن الوزارة تعمل على توقيع اتفاقيات تتيح تصدير المنتجات الزراعية السورية، بالتوازي مع تسهيل استيراد بذار ‌‏البطاطا من أوروبا. ‏

فجوة بين سعر المزرعة وسعر المستهلك

يرى الباحث في الشأن الاقتصادي محمد عنان أن البطاطا محصول استراتيجي للأمن الغذائي، لما توفره من قيمة غذائية ‌‏وإنتاجية مرتفعة وفرص عمل ودخل، فضلاً عن استخدامها في تصنيع رقائق البطاطا والبطاطا المجمّدة والنشاء ومنتجات ‌‏التجفيف.‏

وعزا عنان ارتفاع الأسعار رغم زيادة الإنتاج السنوي إلى ارتفاع تكاليف المازوت والأسمدة والبذار، وعدم كفاية إنتاج بعض ‌‏العروات لتغطية فترات الانقطاع، إضافة إلى أضرار الصقيع التي قلّصت المعروض وأثّرت في جودة المحصول.‏

وأوضح أن ارتفاع تكاليف الإنتاج يفوق الزيادة في سعر البيع الذي يحصل عليه المزارع، فتتراجع عائداته، بينما يدفع ‌‏المستهلك سعراً أعلى. كما أن ضعف التخزين، وهيمنة الوسطاء وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب قصور عمليات الفرز ‌‏والتدريج والتوضيب يوسعان الفرق بين سعر المزرعة وسعر التجزئة.‏

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وأضاف أن التخزين المبرّد يسدّ الفجوة بين العروات ويقلّل الهدر ويمنح المزارع مرونة في اختيار وقت البيع، وأشار إلى أن ‌‏محدودية الطاقة التخزينية وارتفاع تكاليف الكهرباء وعدم استقرارها تحدّ من الاستفادة من التبريد، ما يستدعي تطوير ‌‏سلاسله وتحسين تخزين البذار.‏

فرص التصدير ومعوقات النفاذ إلى الأسواق

لفت عنان إلى أن قرب سوريا من أسواق العراق والخليج، وتعدّد العروات والخبرة الزراعية، وانخفاض تكاليف الإنتاج نسبياً ‌‏في المقارنة مع الأسواق المنافسة، عوامل تتيح توسيع الصادرات، وخصوصاً عندما يتراجع الإنتاج في الأسواق المستهدفة.‏

وحدَّد أبرز المعوقات بضعف الفرز والتدريج والتوضيب وسلاسل التبريد، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وصعوبات ‌‏المعابر وتمويل التجارة والتحويلات المصرفية، فضلاً عن المنافسة مع دول مصدِّرة، مثل مصر.‏

وأوضح أن تعزيز الصادرات يتطلب انتظام الفائض المخصص للتصدير وثبات جودته، واختيار الأصناف الملائمة ‌‏للاستهلاك والتصنيع، ووضع استراتيجية تصديرية واضحة وتحديد جهة تتولى التنسيق، وإبرام اتفاقيات تجارية تسهّل ‌‏دخول المنتج السوري إلى الأسواق الخارجية.‏

واقترح عنان لتحقيق الموازنة بين التصدير لتوفير القطع الأجنبي وسد حاجة المستهلك واحتياجات البذار والتصنيع ‌‏والمخزون الاحتياطي، اتخاذ خمسة إجراءات هي:‏

‏- إنشاء مخزون احتياطي مُبرَّد يُطرح خلال فترات الشح للمساعدة في استقرار الأسعار.‏

‏- اعتماد سعر إرشادي أو حدٍّ أدنى لسعر المبيع، أو إيجاد جهة تسويقية تضمن للمزارعين سعراً أدنى وتتولى شراء الفائض.‏

‏- تنظيم مواعيد التصدير بما يتوافق مع ذروة الإنتاج وتقييده خلال فترات الندرة.‏

‏- تشجيع التصنيع الغذائي لاستيعاب الفائض محلياً والحد من الهدر.‏

‏- دعم مستلزمات الإنتاج لخفض التكاليف وحماية هامش ربح المزارع مع مراعاة قدرة المستهلك على الشراء.‏