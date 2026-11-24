عمان-سانا
بمشاركة رسمية وأكاديمية رفيعة المستوى من الأردن وسوريا وألمانيا وعدد من المنظمات الدولية، انطلقت اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمان، أعمال المؤتمر الدولي حول التعليم العالي السوري (ICSHET 2026) الذي تنظمه الجامعة الألمانية الأردنية بالتعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD).
ويهدف المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان: “التعليم العالي السوري من التعافي إلى التحول المؤسسي: شراكات دولية لإعادة الاندماج في الأوساط الأكاديمية الإقليمية والدولية”، ويستمر ثلاثة أيام، إلى بحث مسارات إعادة بناء وتطوير منظومة التعليم العالي السوري وتعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية.
ويتضمن المؤتمر جلسات حوارية رفيعة المستوى ومحاضرات تتناول أولويات التعافي والتحديث في التعليم العالي السوري، وتجارب إعادة بناء الجامعات، وتعزيز الشراكة الدولية لدعم التعليم العالي.
تعاون عابر للحدود يثري الجامعات
وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أشار في كلمة له إلى أن المؤتمر يؤكد أن التعاون الأكاديمي العابر للحدود يغني الجامعات، ويوسع آفاق المعرفة، ويمنح الأجيال فرصاً أرحب للعلم والإبداع.
وبين الوزير الحلبي أن الجامعات السورية واجهت سنوات قاسية شملت دمار البنى التحتية، وهجرة الكفاءات، والانقطاع الأكاديمي، وحرمان الطلبة من بيئة تعليمية آمنة، مؤكداً أن تعافي التعليم العالي لا يقتصر على ترميم الأضرار، بل يكتمل بتحويل التحديات إلى إصلاح مؤسسي وخطط عملية، موضحاً أن المرحلة تتطلب تجاوز استعادة المفقود نحو صياغة المستقبل، لتنهض الجامعة كقوة وطنية تنتج المعرفة وتُعِدُّ الكفاءات وتخدم مسار التنمية.
ولفت الوزير الحلبي إلى أن التحول المؤسسي بناء متراكم من حوكمة رشيدة، وجودة تقاس وتحاسب، وبحث علمي يوجه القرار ويقدم الحلول، وتعليم ينمي التفكير والمهارة والإبداع، وتحول رقمي يرفع كفاءة الجامعة ويوسع فرص الوصول إلى المعرفة، مع تحديث المناهج، وتعزيز التعاون الأكاديمي.
شدد الوزير الحلبي على انفتاح سوريا على الأوساط الأكاديمية الإقليمية والدولية بروح الشراكة والتكامل، والثقة بقدرة جامعاتها وباحثيها وطلبتها على الإسهام في إنتاج المعرفة وتقدمها، وعلى بناء مستقبلها بعلم أبنائها، وبكفاءة مؤسساتها، وبشراكات تحترم خصوصيتها وتوسع قدرتها على الإنجاز.
ودعا الوزير الحلبي إلى جعل الرهان المشترك هو الانتقال بالتعليم العالي السوري من استعادة القدرات إلى صناعة المستقبل، مؤكداً أن العلم والمؤسسات القوية ومعرفة الأبناء هي السبيل لاستعادة مكانة الوطن ومجده العلمي والحضاري.
خبرات أردنية وألمانية لدعم الشباب وبناء القدرات الأكاديمية
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور علاء الدين الحلحولي، قوله: إن الجامعة توظف خبراتها في التعليم التطبيقي وإدارة المشاريع الدولية وشبكتها التي تضم أكثر من 120 جامعة ألمانية لدعم الشباب السوري والأردني، مشيراً إلى برنامج “إديو سيريا” (EDU-SYRIA) الذي ينفذ بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD)، ومؤكداً استعداد الجامعات الأردنية لتعزيز التعاون مع نظيراتها السورية في بناء القدرات والتبادل الأكاديمي والبحث العلمي لإطلاق مشاريع مستدامة.
وأكد الأمين العام للهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD) الدكتور كاي زيكس، أن التعليم العالي يمثل ركيزة أساسية لإعادة الإعمار المستدامة في سوريا، مشيراً إلى مبادرات الهيئة منذ مطلع عام 2026 لدعم التعليم العالي السوري، والتي شملت اختيار 12 مشروع شراكة جامعية ألمانية – سورية يتصدرها مشروع (Syria-IA) بالتعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية، وتدريب أكثر من 100 أكاديمي سوري عبر أكاديمية القاهرة، إضافة إلى تمويل زيارات تدريسية وبحثية لـ 40 باحثاً سورياً مقيماً في ألمانيا بهدف تعزيز التشبيك الأكاديمي ونقل الخبرات.
من جانبه، أكد رئيس قسم الثقافة والإعلام في السفارة الألمانية في عمّان الدكتور مارتين لور، التزام ألمانيا عبر وزارة الخارجية الاتحادية وهيئة (DAAD) والاتحاد الأوروبي، بدعم مشروع “الابتكار السوري في الأوساط الأكاديمية” (Syria-IA) الذي تنفذه الجامعة الألمانية الأردنية، مشيراً إلى أهمية استثمار خبرات الكفاءات الأكاديمية السورية في الخارج وربطها بجامعات الداخل لبناء مؤسسات تعليمية حديثة تقود مسار التنمية.
وكانت سوريا والأردن وقعتا في نيسان الماضي عدداً من مذكرات التفاهم، منها في قطاع التعليم العالي، خلال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني في العاصمة عمّان، وشملت تعزيز التعاون في ضبط الجودة، والاعتماد الأكاديمي، وتبادل الخبرات، ومعادلة الشهادات.