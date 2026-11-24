عمان-سانا‏

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بمشاركة رسمية وأكاديمية رفيعة المستوى من الأردن وسوريا وألمانيا وعدد من المنظمات الدولية، انطلقت اليوم الثلاثاء، ‏في العاصمة الأردنية عمان، أعمال المؤتمر الدولي حول التعليم العالي السوري (‏ICSHET 2026‌‏) الذي تنظمه الجامعة ‏الألمانية الأردنية بالتعاون مع الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (‏DAAD‏).‏

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ويهدف المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان: “التعليم العالي السوري من التعافي إلى التحول المؤسسي: شراكات دولية لإعادة ‏الاندماج في الأوساط الأكاديمية الإقليمية والدولية”، ويستمر ثلاثة أيام، إلى بحث مسارات إعادة بناء وتطوير منظومة التعليم ‏العالي السوري وتعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية.‏

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ويتضمن المؤتمر جلسات حوارية رفيعة المستوى ومحاضرات تتناول أولويات التعافي والتحديث في التعليم العالي السوري، ‏وتجارب إعادة بناء الجامعات، وتعزيز الشراكة الدولية لدعم التعليم العالي.‏

تعاون عابر للحدود يثري الجامعات

وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أشار في كلمة له إلى أن المؤتمر يؤكد أن التعاون الأكاديمي العابر للحدود ‏يغني الجامعات، ويوسع آفاق المعرفة، ويمنح الأجيال فرصاً أرحب للعلم والإبداع.‏

وبين الوزير الحلبي أن الجامعات السورية واجهت سنوات قاسية شملت دمار البنى التحتية، وهجرة الكفاءات، ‏والانقطاع الأكاديمي، وحرمان الطلبة من بيئة تعليمية آمنة، مؤكداً أن تعافي التعليم العالي لا يقتصر على ترميم الأضرار، ‏بل يكتمل بتحويل التحديات إلى إصلاح مؤسسي وخطط عملية، موضحاً أن المرحلة تتطلب تجاوز استعادة المفقود نحو ‏صياغة المستقبل، لتنهض الجامعة كقوة وطنية تنتج المعرفة وتُعِدُّ الكفاءات وتخدم مسار التنمية.‏



ولفت الوزير الحلبي إلى أن التحول المؤسسي بناء متراكم من حوكمة رشيدة، وجودة تقاس وتحاسب، وبحث علمي يوجه ‏القرار ويقدم الحلول، وتعليم ينمي التفكير والمهارة والإبداع، وتحول رقمي يرفع كفاءة الجامعة ويوسع فرص الوصول إلى ‏المعرفة، مع تحديث المناهج، وتعزيز التعاون الأكاديمي.‏

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شدد الوزير الحلبي على انفتاح سوريا على الأوساط الأكاديمية الإقليمية والدولية بروح الشراكة والتكامل، والثقة بقدرة ‏جامعاتها وباحثيها وطلبتها على الإسهام في إنتاج المعرفة وتقدمها، وعلى بناء مستقبلها بعلم أبنائها، وبكفاءة مؤسساتها، ‏وبشراكات تحترم خصوصيتها وتوسع قدرتها على الإنجاز.‏

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ودعا الوزير الحلبي إلى جعل الرهان المشترك هو الانتقال بالتعليم العالي السوري من استعادة القدرات إلى صناعة ‏المستقبل، مؤكداً أن العلم والمؤسسات القوية ومعرفة الأبناء هي السبيل لاستعادة مكانة الوطن ومجده العلمي والحضاري.‏

خبرات أردنية وألمانية لدعم الشباب وبناء القدرات الأكاديمية

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن رئيس الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور علاء الدين الحلحولي، قوله: إن الجامعة توظف ‏خبراتها في التعليم التطبيقي وإدارة المشاريع الدولية وشبكتها التي تضم أكثر من 120 جامعة ألمانية لدعم الشباب السوري ‏والأردني، مشيراً إلى برنامج “إديو سيريا” (‏EDU-SYRIA‏) الذي ينفذ بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والهيئة الألمانية للتبادل ‏الأكاديمي (‏DAAD‏)، ومؤكداً استعداد الجامعات الأردنية لتعزيز التعاون مع نظيراتها السورية في بناء القدرات والتبادل ‏الأكاديمي والبحث العلمي لإطلاق مشاريع مستدامة.‏

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وأكد الأمين العام للهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (‏DAAD‏) الدكتور كاي زيكس، أن التعليم العالي يمثل ركيزة أساسية ‏لإعادة الإعمار المستدامة في سوريا، مشيراً إلى مبادرات الهيئة منذ مطلع عام 2026 لدعم التعليم العالي السوري، والتي ‏شملت اختيار 12 مشروع شراكة جامعية ألمانية – سورية يتصدرها مشروع (‏Syria-IA‏) بالتعاون مع الجامعة الألمانية ‏الأردنية، وتدريب أكثر من 100 أكاديمي سوري عبر أكاديمية القاهرة، إضافة إلى تمويل زيارات تدريسية وبحثية لـ 40 ‏باحثاً سورياً مقيماً في ألمانيا بهدف تعزيز التشبيك الأكاديمي ونقل الخبرات.‏

من جانبه، أكد رئيس قسم الثقافة والإعلام في السفارة الألمانية في عمّان الدكتور مارتين لور، التزام ألمانيا عبر وزارة ‏الخارجية الاتحادية وهيئة (‏DAAD‏) والاتحاد الأوروبي، بدعم مشروع “الابتكار السوري في الأوساط الأكاديمية” (‏Syria-‎IA‏) الذي تنفذه الجامعة الألمانية الأردنية، مشيراً إلى أهمية استثمار خبرات الكفاءات الأكاديمية السورية في الخارج وربطها ‏بجامعات الداخل لبناء مؤسسات تعليمية حديثة تقود مسار التنمية.‏

وكانت سوريا والأردن وقعتا في نيسان الماضي عدداً من مذكرات التفاهم، منها في قطاع التعليم العالي، خلال الدورة الثانية ‏لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني في العاصمة عمّان، وشملت تعزيز التعاون في ضبط الجودة، والاعتماد الأكاديمي، ‏وتبادل الخبرات، ومعادلة الشهادات.‏