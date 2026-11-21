واشنطن-سانا
كشفت دراسة علمية حديثة عن سبب محتمل لتأخر استعادة كبار السن قوة عضلاتهم بعد المرض أو الإصابة، يتمثل في استمرار الالتهاب داخل العضلات لفترة أطول، ما يعيق عملية إصلاح الأنسجة واستعادة قوتها.
وذكر موقع «ميديكال إكسبريس» العلمي، في مقال نشر أمس أن باحثين من جامعة يوتا في الولايات المتحدة الأمريكية وجدوا أن ارتفاع مستويات مركبات طبيعية في الجسم تسمى «البروستاغلاندينات»، والتي تؤدي دوراً في تنظيم الالتهاب وإصلاح الأنسجة، قد يسهم في إعاقة تعافي العضلات لدى كبار السن عندما يستمر ارتفاعها مدة طويلة.
وأوضح الباحثون أن ذلك يرتبط بنشاط خلايا تعرف باسم «الخلايا المسنة» أو «الخلايا الزومبي»، وهي خلايا تتوقف عن الانقسام مع التقدم في العمر، لكنها تستمر في إنتاج مواد قد تزيد الالتهاب، وتؤثر في قدرة الأنسجة العضلية على إصلاح نفسها.
وأظهرت النتائج أن خفض مستويات “البروستاغلاندينات” والحد من نشاط الخلايا المسنة، ساعدا على تحسين تعافي العضلات واستعادة كتلتها وقوتها، ما يشير إلى أهمية هذه المركبات في تفسير بطء التعافي العضلي مع التقدم في العمر.
وتسلط الدراسة الضوء على آلية بيولوجية قد تفسر صعوبة استعادة كبار السن قدراتهم العضلية بعد فترات المرض أو قلة الحركة، كما تفتح المجال أمام تطوير علاجات تساعدهم على استعادة نشاطهم الحركي، والحفاظ على استقلاليتهم وممارسة أنشطتهم اليومية.
لماذا يستغرق كبار السن وقتاً أطول لاستعادة قوة عضلاتهم؟
واشنطن-سانا