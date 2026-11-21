‏ ‏واشنطن-سانا

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كشفت دراسة علمية حديثة عن سبب محتمل لتأخر استعادة كبار السن قوة عضلاتهم بعد ‏المرض أو الإصابة، يتمثل في استمرار الالتهاب داخل العضلات لفترة أطول، ما يعيق عملية ‏إصلاح الأنسجة واستعادة قوتها.‏

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وذكر موقع «ميديكال إكسبريس» العلمي، في مقال نشر أمس أن باحثين من جامعة يوتا في ‏الولايات المتحدة الأمريكية وجدوا أن ارتفاع مستويات مركبات طبيعية في الجسم تسمى ‏«البروستاغلاندينات»، والتي تؤدي دوراً في تنظيم الالتهاب وإصلاح الأنسجة، قد يسهم في إعاقة ‏تعافي العضلات لدى كبار السن عندما يستمر ارتفاعها مدة طويلة.‏

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وأوضح الباحثون أن ذلك يرتبط بنشاط خلايا تعرف باسم «الخلايا المسنة» أو «الخلايا ‏الزومبي»، وهي خلايا تتوقف عن الانقسام مع التقدم في العمر، لكنها تستمر في إنتاج مواد قد ‏تزيد الالتهاب، وتؤثر في قدرة الأنسجة العضلية على إصلاح نفسها.‏

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وأظهرت النتائج أن خفض مستويات “البروستاغلاندينات” والحد من نشاط الخلايا المسنة، ساعدا ‏على تحسين تعافي العضلات واستعادة كتلتها وقوتها، ما يشير إلى أهمية هذه المركبات في ‏تفسير بطء التعافي العضلي مع التقدم في العمر.‏

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وتسلط الدراسة الضوء على آلية بيولوجية قد تفسر صعوبة استعادة كبار السن قدراتهم العضلية ‏بعد فترات المرض أو قلة الحركة، كما تفتح المجال أمام تطوير علاجات تساعدهم على استعادة ‏نشاطهم الحركي، والحفاظ على استقلاليتهم وممارسة أنشطتهم اليومية.‏