أنثروبيك تتيح للمديرين كشف تفاصيل استخدام الموظفين لروبوت الدردشة كلود

واشنطن-سانا

أطلقت شركة «أنثروبيك» المطورة لروبوت الدردشة «كلود» ميزة جديدة تحمل اسم «التقارير الذكية»، تتيح للمديرين متابعة كيفية استخدام الموظفين أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة، وتحليل تفاعلاتهم معها، من خلال ملخصات وتقارير تساعد على تقييم سير العمل وحجم الاستخدام وتكاليفه.

وذكر موقع Golem.de التقني أول أمس، أن الميزة تستند إلى بيانات استخدام أعضاء فرق العمل لبرنامج «كلود»، وتتيح للإدارة الاطلاع على ملخصات لنشاطهم وتحليل مخرجات الذكاء الاصطناعي، بما يساعد على فهم كيفية توظيف هذه الأدوات في إنجاز المهام اليومية.

وبحسب صفحة الدعم الخاصة بالميزة على موقع «أنثروبيك»، تعمل التقارير على إخفاء هوية المستخدمين ضمن جلسات المحادثة، إلا أن مدى فاعلية هذه الآلية في حماية الخصوصية لم يتضح بشكل كامل حتى الآن، ما يثير تساؤلات حول حدود اطلاع المديرين على تفاعلات الموظفين مع أدوات الذكاء الاصطناعي.

وتتجاوز وظائف الميزة إعداد ملخصات المحادثات، إذ تتيح تصنيف مخرجات الذكاء الاصطناعي وفق تكلفتها الإجمالية، وتحليل حجم الاستخدام، بما يوفر للإدارة مؤشرات عن كفاءة توظيف الأدوات الرقمية ومدى الاستفادة منها في بيئة العمل.

وتعيد هذه الإمكانات طرح مسألة خصوصية الموظفين، ولا سيما في ضوء مخاوف سابقة تتعلق بإمكانية إعادة التعرف على أصحاب بيانات قُدمت بصيغة مجهولة الهوية، الأمر الذي يسلط الضوء على التحديات المرتبطة بضمان حماية المعلومات عند استخدام تقنيات تحليل البيانات.

وتأتي الخطوة في إطار توجه «أنثروبيك» إلى توسيع خدماتها الموجهة للشركات والمؤسسات، وتعزيز حضورها في هذا السوق من خلال أدوات تساعد على إدارة استخدام الذكاء الاصطناعي وقياس تكلفته ونتائجه.

وبينما توفر الميزة للإدارات وسيلة جديدة لفهم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخل فرق العمل، تظل حماية خصوصية الموظفين ووضوح حدود جمع البيانات وتحليلها من المسائل المهمة في تقييم أثرها.