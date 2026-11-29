‏ ‏دمشق-سانا‏

نقص الكوادر والوقود والمستلزمات الطبية، ومخاوف أمنية ‏فرضت تحركاً سريعاً.. تحديات واجهت المؤسسات الحكومية ‏في حلب عقب تحريرها في ليلة 29 تشرين الثاني 2024، ‏للحفاظ على استمرار الخدمات الأساسية، وتأمين المشافي ‏والأفران، وحماية المدنيين والممتلكات.‏

المشافي.. كوادر بقيت وأخرى استُدعيت

في الساعات الأولى للتحرير، غادر معظم الكادر الطبي ‏مشفى حلب الجامعي، فيما بقي أطباء التخدير المقيمون ‏لمتابعة المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي في العناية ‏المشددة، إلى جانب الكادر الموجود في غرفة العمليات، وفق ‏ما أوضح الدكتور محمد حسان بنود، أستاذ التخدير والعناية ‏المشددة في كلية الطب بجامعة حلب، في تصريح لـ سانا.‏‏ ‏



ومع وصول أعداد كبيرة من المصابين جراء قصف جوي ‏نفذه النظام البائد واستهدف تجمعاً للمدنيين في محيط دوار ‏جامع عبد الله بن عباس في اليوم التالي للتحرير، استُدعي ‏الدكتور بنود للمساعدة في إدارة العمل، وتولى الهلال الأحمر ‏نقله إلى المشفى بسبب صعوبة التنقل ونقص الوقود، لتبدأ ‏مرحلة استنفار طبي اعتمدت على الأطباء والفنيين المحليين، ‏إلى جانب كوادر قدمت من إدلب ومناطق شمال سوريا، ما ‏أتاح استمرار العمليات الجراحية وخدمات العناية المشددة ‏على مدار الساعة.‏

وكُلف بنود شفهياً بإدارة المشفى اعتباراً من اليوم الثاني ‏للتحرير، من وزير الصحة آنذاك ماهر الشرع، ‏واستمر في المهمة نحو شهر، قبل تكليفه مديراً عاماً لمشفى ‏جراحة القلب الجامعي، في تجربة عكست طبيعة إدارة ‏المرافق الصحية خلال تلك المرحلة، حيث فرضت الحاجة ‏الميدانية تكليف الكوادر المتاحة بمهام إدارية إلى جانب عملها ‏الطبي.‏

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ووفق بنود لم تقتصر التحديات على نقص العاملين، إذ ‏تعرض المشفى للقصف في الـ 1 من كانون الأول أثناء ‏اجتماع مع منظمات إنسانية لبحث احتياجات المرضى وتأمين ‏المستلزمات الطبية والدم، ما تسبب بسقوط شهداء وجرحى، ‏وأضرار امتدت من الطابق الثامن حتى الأول، ما أدى إلى ‏إخلائه وإعادة توزيع المرضى على منشآت أخرى.‏

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ويوضح بنود أن أقسام الإسعاف والحالات الطارئة خصصت ‏للحالات الجراحية، فيما نقلت أقسام المرضى الداخليين إلى ‏مشفى جراحة القلب الجامعي، والأطفال والحواضن ‏والمستلزمات الضرورية إلى مشفى التوليد والأطفال.‏

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كما شكلت إعادة تشغيل مركز غسيل الكلى أولوية، إذ جرى ‏تحويل المرضى إلى مشافي إدلب خلال الساعات الأربع ‏والعشرين الأولى، والعمل على تأهيل المركز بالتعاون مع ‏المنظمات، ليعود إلى استقبال المرضى خلال 48 ساعة.‏

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وفي موازاة الاستجابة الميدانية داخل المشافي، عملت مديرية ‏صحة حلب على إعادة تنظيم القطاع الصحي، والتواصل مع ‏الكوادر وتحديد المناوبات وأرقام الإسعاف، وتأمين الأدوية ‏والمستلزمات الضرورية، وتنسيق الجهود بين المشافي العامة ‏والخاصة والجهات الصحية، وفق مدير الصحة الدكتور محمد ‏الحاج مصطفى، الذي أكد أن الاستجابة اعتمدت على تفعيل ‏المنظومات الصحية القائمة، وتوزيع الكوادر والإمدادات ‏حسب الأولويات.‏

الأفران.. استئناف العمل رغم نقص الطحين والوقود

لم يقل تأمين الخبز أهمية عن استمرارية المشافي، باعتباره ‏من الاحتياجات اليومية التي لا تحتمل التأجيل، إذ بدأت ‏الأفران باستئناف عملها خلال الأيام الأولى للتحرير، رغم ‏صعوبات تأمين الطحين والوقود وتنظيم دوام العمال.‏

وقال محمد سعداوي، المعروف “بأبو علي”، صاحب أحد ‏الأفران في حي الشعار بحلب، في تصريح لـ سانا: إن ‏الأولوية كانت إعادة تشغيل الفرن وتأمين الخبز للأهالي، ‏مشيراً إلى أن العاملين حرصوا على مواصلة الإنتاج وعدم ‏توقفه، في ظل الإقبال الملحوظ ومحاولة تلبية احتياجات الحي ‏قدر الإمكان.‏

وتزامنت هذه الجهود مع إجراءات لتأمين الطحين والوقود ‏ودعم إنتاج الأفران، فيما شهدت المدينة في الأيام الأولى ‏ازدحاماً ونقصاً في الكميات المتاحة، واستعانت ببعض الخبز ‏الوارد من مناطق أخرى، إلى جانب مبادرات توزيع مجانية ‏للأسر المحتاجة.‏

وفي قطاع المشتقات النفطية، شكلت حكومة الإنقاذ فرق عمل ‏خاصة ومحطات متنقلة لتوفير المشتقات النفطية للمواطنين.‌

حماية المدنيين والممتلكات.. هاجس الساعات الأولى

وفي موازاة تأمين الخدمات، شكل الحفاظ على أمن السكان ‏وممتلكاتهم أولوية في الأيام الأولى، إذ رافقت قوات ردع ‏العدوان دخول المدينة بتطمينات للأهالي بشأن حماية منازلهم ‏وأرزاقهم، وتوجيهات لضبط التجاوزات وصون الممتلكات ‏العامة والخاصة، بالتوازي مع تسيير دوريات ليلية ومتابعة ‏الوضع الأمني، وإزالة الألغام لتأمين عودة الأهالي إلى ‏مناطقهم.‏

وأكد يوسف الحنيف، المعروف “بأبو مصطفى”، أحد سكان حي ‏الشعار، لـ سانا، أن الساعات الأولى عقب التحرير اتسمت ‏بالترقب والقلق لدى السكان، وسط انشغالهم بالاطمئنان على ‏عائلاتهم وممتلكاتهم وتأمين احتياجاتهم الضرورية، مبيناً أن ‏استمرار عمل الأفران والمراكز الصحية خفف من أعباء ‏المرحلة، وساعد على عودة الحياة تدريجياً.‏

وترافقت الإجراءات الأمنية مع جهود لتأمين المرافق العامة ‏وتنظيم الحركة ومتابعة احتياجات السكان، في ظل تحديات ‏تتعلق بالمخلفات والبنية التحتية والمياه والكهرباء والوقود، ما ‏جعل استمرار عمل المؤسسات والخدمات الأساسية جزءاً من ‏الاستجابة لتخفيف القلق واستعادة الحياة اليومية.‏

من الاستجابة الطارئة إلى استعادة الحياة

أظهرت الأيام الأولى لتحرير حلب أن إعادة تشغيل ‏المؤسسات لم تكن مهمة إدارية فحسب، بل عملية استجابة ‏متداخلة فرضت تأمين الكوادر والإمدادات، وإعادة توزيع ‏المرضى، وإصلاح المرافق، وتنسيق العمل بين الجهات ‏الحكومية والمنظمات والمبادرات المحلية.‏

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ومع عودة الموظفين تدريجياً واستعادة الأسواق والأحياء ‏نشاطها، انتقلت المدينة إلى مسار أوسع من التعافي، شمل ‏لاحقاً إعادة تأهيل البنى التحتية وإزالة الأنقاض وتحريك ‏النشاط الصناعي والتجاري وإحياء المراكز الثقافية.‏

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ومن داخل المشافي والأفران، تكشف الشهادات أن استعادة الحياة بدأت بإجراءات لم تحتمل التأجيل، وأن إدارة المرحلة لم تكن تنتظر اكتمال الظروف، بل تحركت وفق الأولويات التي فرضها الواقع؛ فالمريض بحاجة إلى علاج، والخبز حاجة يومية، والسكان بحاجة إلى خدمات ومرافق قادرة على مواصلة عملها.‏

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ومن هذه التفاصيل بدأت حلب الانتقال من إدارة الطوارئ ‏إلى استعادة نشاط مؤسساتها وأحيائها.‏

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