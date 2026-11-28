دمشق-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع بعثة البنك الدولي الفنية لمشروع تطوير الإدارة المالية الحكومية، نتائج اللقاءات الفنية التي عقدها الوفد مع الجهات والمؤسسات المعنية، والخطوات المستقبلية لدعم تنفيذ برامج الإصلاح والتطوير المؤسسي.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت أن الاجتماع جرى اليوم في ختام زيارة البعثة إلى سوريا، والتي تضمنت عقد ورشة عمل حول الترتيبات المتعلقة بمشروع تطوير الإدارة المالية الحكومية، بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات المعنية.

وأكد الوزير برنية أهمية الشراكة القائمة بين وزارة المالية والبنك الدولي في دعم جهود تحديث الإدارة المالية العامة، مشيراً إلى التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة وتطوير الأنظمة المالية والارتقاء بمستويات الشفافية والحوكمة وبناء القدرات المؤسسية.

إصلاح الإدارة المالية العامة

تناول الاجتماع نتائج المناقشات الفنية التي أجراها الوفد مع فرق العمل الوطنية حول عدد من المحاور المرتبطة بإصلاح الإدارة المالية العامة، بما في ذلك الموازنة والمحاسبة والخزينة العامة، وتطوير نظم الإدارة المالية الحكومية، والمشتريات العامة، والتدقيق الداخلي والخارجي، وبرامج التأهيل والتطوير المهني.

من جانبه، أكد وفد البنك الدولي استمرار دعمه الفني لجهود وزارة المالية في تنفيذ أجندة الإصلاح، مشيداً بالتعاون البنّاء الذي أبدته الجهات الوطنية المعنية خلال الزيارة، وما تحقق من تقدم في إعداد المبادرات والبرامج الهادفة إلى تطوير الإدارة المالية العامة.

واتفق الجانبان في ختام الاجتماع، على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة لمتابعة تنفيذ التوصيات ومخرجات الاجتماعات الفنية، بما يسهم في تعزيز فعالية المؤسسات الحكومية ويدعم جهود التنمية والتحديث المؤسسي.

وكانت وزارة المالية والبنك الدولي أطلقا في 25 تشرين الثاني الجاري مشروع تحديث الإدارة المالية العامة في سوريا، وذلك خلال ورشة عمل مشتركة عقدت يوم الأربعاء في مبنى محطة الحجاز بدمشق، حول تدعيم قدرات إدارة الشؤون المالية العامة في سوريا، وتعزيز التعاون الفني والتنموي بين الجانبين في مجال إصلاح وتطوير المنظومة المالية الحكومية.