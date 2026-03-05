اكتشاف شحنة كبيرة من الخزف الصيني الأزرق والأبيض في حطام سفينة قرب سنغافورة

brian homan hunter of wrecks on may 16th 1990 in news photo 1771874828 اكتشاف شحنة كبيرة من الخزف الصيني الأزرق والأبيض في حطام سفينة قرب سنغافورة

سنغافورة-سانا

كشف علماء آثار بحريون عن حطام سفينة تعود إلى القرن الرابع عشر، عُثر عليها في المياه قبالة سنغافورة، كانت تحمل شحنة كبيرة من الخزف الصيني الأزرق والأبيض، ما يسلط الضوء على ازدهار صناعة الخزف، والتجارة البحرية في تلك الحقبة.

وذكرت شبكة CNN أن دراسة نُشرت في مجلة Journal of International Ceramic Studies أشارت إلى أن السفينة غرقت قبل نحو 650 عاماً، أثناء إبحارها على الأرجح من الصين إلى تيماسيك، وهي مستوطنة تاريخية قامت في موقع سنغافورة الحديثة، وكانت محملة بكمية كبيرة من خزف سلالة يوان.

واستغرق فريق البحث بقيادة عالم الآثار البحري مايكل فليكر أربع سنوات لدراسة موقع الحطام، حيث تمكن الباحثون من استعادة نحو 3.5 أطنان من شظايا الخزف، بينها نحو 136 كيلوغراماً من خزف سلالة يوان المميز بزخارفه الدقيقة، إضافة إلى عدد من القطع السليمة أو شبه السليمة التي تحمل رسوماً مثل التنين، وطائر الفينيق.

ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف يسلط الضوء على شبكات التجارة البحرية في القرن الرابع عشر، كما يعكس الأهمية التجارية التي تمتعت بها مستوطنة تيماسيك في تلك الفترة.

شراكة موسعة بين «آبل» و«تيك توك» لدمج خدمة الموسيقا داخل التطبيق
خبراء: ذوبان جليد الألب يهدد تدفق الأنهار الأوروبية
الصين تعلن نجاح أول اختبار طيران لنظام طاقة الرياح عالي الارتفاع S2000
العلماء يكتشفون دوراً أساسياً لغبار الفضاء في تشكّل مركبات كيميائية معقّدة
دراسة: الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد خلال عقدين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك