اكتشاف شحنة كبيرة من الخزف الصيني الأزرق والأبيض في حطام سفينة قرب سنغافورة

سنغافورة-سانا

كشف علماء آثار بحريون عن حطام سفينة تعود إلى القرن الرابع عشر، عُثر عليها في المياه قبالة سنغافورة، كانت تحمل شحنة كبيرة من الخزف الصيني الأزرق والأبيض، ما يسلط الضوء على ازدهار صناعة الخزف، والتجارة البحرية في تلك الحقبة.

وذكرت شبكة CNN أن دراسة نُشرت في مجلة Journal of International Ceramic Studies أشارت إلى أن السفينة غرقت قبل نحو 650 عاماً، أثناء إبحارها على الأرجح من الصين إلى تيماسيك، وهي مستوطنة تاريخية قامت في موقع سنغافورة الحديثة، وكانت محملة بكمية كبيرة من خزف سلالة يوان.

واستغرق فريق البحث بقيادة عالم الآثار البحري مايكل فليكر أربع سنوات لدراسة موقع الحطام، حيث تمكن الباحثون من استعادة نحو 3.5 أطنان من شظايا الخزف، بينها نحو 136 كيلوغراماً من خزف سلالة يوان المميز بزخارفه الدقيقة، إضافة إلى عدد من القطع السليمة أو شبه السليمة التي تحمل رسوماً مثل التنين، وطائر الفينيق.

ويرى الباحثون أن هذا الاكتشاف يسلط الضوء على شبكات التجارة البحرية في القرن الرابع عشر، كما يعكس الأهمية التجارية التي تمتعت بها مستوطنة تيماسيك في تلك الفترة.