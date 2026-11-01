تمزق أوتار الكتف بعد الجراحة لا يعني بالضرورة فشل العملية

برن-سانا

أظهرت دراسة طبية سويسرية أن عودة تمزق أوتار الكتف بعد إصلاحها جراحياً لا تعني بالضرورة تراجع وظيفة الكتف، إذ يمكن للمرضى الذين لا يعانون من أعراض مصاحبة تحقيق نتائج وظيفية جيدة، مقارنة بمن حافظوا على سلامة الأوتار بعد الجراحة.

وذكرت مجلة «جراحة العظام والرضوض» العلمية في دراسة نشرتها أمس السبت، أن البحث أجراه فريق سويسري متعدد المراكز بقيادة الباحث لوران أوديجي، وشمل 543 مريضاً من تسعة مراكز متخصصة في جراحة العظام، بهدف دراسة العلاقة بين تكرار تمزق الأوتار والنتائج الوظيفية بعد جراحة إصلاحها بالمنظار.

وبينت النتائج أن المرضى الذين عادت لديهم التمزقات دون ظهور أعراض حققوا نتائج وظيفية مقاربة للمرضى الذين نجحت لديهم عملية الإصلاح في الحفاظ على سلامة الأوتار، في حين سجل المصابون بتمزقات مصحوبة بالألم وأعراض سريرية تراجعاً في القدرة على الحركة وأداء الأنشطة اليومية.

وضم الفريق البحثي مختصين من المستشفى الجامعي وجامعة بازل وعيادة شولثيس في زيورخ ومستشفى كانتون وينترتور ومركز إندوكليينيك في سويسرا، إضافة إلى باحثين من جامعة شاريتيه الطبية في برلين بألمانيا، وكان من أبرز المشاركين الباحث أندرياس مارك مولر من جامعة بازل والمستشفى الجامعي فيها.

وأشار الباحثون إلى أن تقييم نتائج جراحة أوتار الكتف ينبغي ألا يعتمد على صور التصوير الطبي وحدها، بل يجب أن يأخذ في الحسبان الأعراض التي يعاني منها المريض وقدرته على تحريك كتفه وممارسة أنشطته اليومية، إذ لا يعني ظهور تمزق متكرر بالضرورة فشل الإصلاح الجراحي من الناحية الوظيفية.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية المتابعة السريرية للمرضى بعد جراحات الكتف، وربط نتائج التصوير الطبي بالحالة الفعلية للمريض لتحديد مدى حاجته إلى تدخل علاجي إضافي.