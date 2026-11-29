‏دمشق-سانا

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‏يهدف البرنامج الوطني للتشغيل والإدماج الاقتصادي “مسارات” الذي أطلقته وزارة ‏الشؤون الاجتماعية والعمل‏ إلى تأمين عمل لائق ودخل مستدام، عبر تمكين الأفراد ‏والأسر من الوصول إلى فرص اقتصادية مناسبة والاستمرار فيها، مع التركيز بشكل ‏أساسي على فئات النساء والشباب وذوي الإعاقة والعائدين والنازحين.

ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رغداء زيدان أوضحت في تصريح لـ سانا، أن ‏البرنامج الذي تم إطلاقه في 26 تشرين الثاني الجاري يعمل تحت قيادة وطنية ‏خالصة، حيث تقوده لجنة توجيهية برئاسة الوزارة، إلى جانب لجان محلية على ‏مستوى جميع المحافظات، وأن منظمة العمل الدولية شريك أساسي في تقديم الدعم ‏الفني للبرنامج وضمان الجودة.

تمويل دولي وشراكة مؤسسية

وأوضحت زيدان أن تمويل البرنامج يبلغ 8 ملايين دولار للعامين 2027 و2028، ‏بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ومساهمة مستقلة من الحكومة الهولندية عبر منظمة ‏العمل الدولية، مشيرةً إلى وجود شركاء في التنفيذ من داخل سوريا، هم مصرف سوريا ‏المركزي والمصارف الأخرى، وصندوق المعونة الاجتماعية، وأصحاب العمل ‏والعمال، ومنظمات محلية.

بوابة واحدة وخمسة مسارات محورها الإنسان

لفتت زيدان إلى أن البرنامج يعمل وفق “بوابة واحدة” وخمسة مسارات مترابطة ‏محورها الإنسان هي:

– الأشغال العامة كثيفة العمالة: دخل فوري مع تدريب وخطة انتقال نحو عمل أكثر ‏استدامة تستهدف 2155 عاملاً.

ـ تنمية المهارات والتنمية المهنية: تدريب مرتبط بفرص قائمة واعتراف بالخبرات ‏السابقة تستهدف 2048 عاملاً.

ـ ‎التشغيل بأجر في القطاع الخاص: حيث يتم تقديم دعم للأجور شريطة ‏الاحتفاظ بالعامل تستهدف 1832 عاملاً.

ـ العمل الحر وريادة الأعمال: منهجية “ابدأ وحسن مشروعك” ومتابعة المشروع بعد ‏إطلاقه تستهدف 1293 رائد ورائدة أعمال.

ـ ‎الوصول إلى التمويل: عن طريق التثقيف المالي، حيث تم تخصيص صندوق ‏دوار بقيمة 2.5 مليون دولار عبر مصرف سوريا المركزي لدعم ما يقارب 1180 ‏مشروعاً.

استدامة وطنية ومؤشرات نجاح

أكدت زيدان أن البرنامج يسعى للاستدامة عبر مؤسسات وطنية قائمة دون إنشاء ‏هياكل موازية، مع التزام حكومي تمويلي لرواتب الموظفين من الموازنة العامة، لافتة ‏إلى أن البرنامج سيكون أصلاً وطنياً دائماً برأس مال دوار لدعم المشاريع مستقبلاً، ‏يعتمد على مزيج من المنح الدولية ومساهمات القطاع الخاص والمخصصات ‏الحكومية‎.

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وفيما يخص مؤشرات النجاح، بيّنت زيدان أن تقييم البرنامج لا يعتمد فقط على عدد ‏المستفيدين (9750 مستفيداً ومستفيدة في المرحلة الأولى)، بل على بناء قاعدة ‏وطنية مستدامة، حيث تتطلب المعايير استمرار المستفيد في العمل أو النشاط المدر ‏للدخل لمدة لا تقل عن ستة أشهر بعد انتهاء الدعم، مع استهداف نسبة لا تقل عن 40% للنساء، و5% لذوي الإعاقة، وانتقال 50% من المستفيدين إلى عمل دائم‌.

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وأوضحت زيدان أن البرنامج يمر بثلاث مراحل زمنية، (ثلاثة أشهر، ستة أشهر، ‏عام) تشمل التشخيص المحلي، وخريطة الفرص، والتسجيل، والمراجعة التشغيلية ‏بعد 90 يوماً، والمراجعة الشاملة بعد 180 يوماً، مع خطة للتوسع، ليشمل 15 ألف ‏مستفيد بتمويل إضافي‎.

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‏وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أعلنت يوم الخميس الماضي، إطلاق البرنامج ‏الوطني للتشغيل والإدماج الاقتصادي “مسارات” وذلك خلال المنتدى الإقليمي ‏الثلاثي “جسور التعافي: نحو مستقبل مشترك للعمل اللائق في المنطقة”، الذي ‏نظمته الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ‎ (ILO)، بحضور الوزيرة هند قبوات، ‏ومشاركة عدد من وزراء العمل في الدول المجاورة، وسفراء وممثلي البعثات ‏الدبلوماسية في سوريا، وممثلين عن أصحاب العمل والعمال.

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