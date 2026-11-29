دمشق-سانا
يهدف البرنامج الوطني للتشغيل والإدماج الاقتصادي “مسارات” الذي أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى تأمين عمل لائق ودخل مستدام، عبر تمكين الأفراد والأسر من الوصول إلى فرص اقتصادية مناسبة والاستمرار فيها، مع التركيز بشكل أساسي على فئات النساء والشباب وذوي الإعاقة والعائدين والنازحين.
ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رغداء زيدان أوضحت في تصريح لـ سانا، أن البرنامج الذي تم إطلاقه في 26 تشرين الثاني الجاري يعمل تحت قيادة وطنية خالصة، حيث تقوده لجنة توجيهية برئاسة الوزارة، إلى جانب لجان محلية على مستوى جميع المحافظات، وأن منظمة العمل الدولية شريك أساسي في تقديم الدعم الفني للبرنامج وضمان الجودة.
تمويل دولي وشراكة مؤسسية
وأوضحت زيدان أن تمويل البرنامج يبلغ 8 ملايين دولار للعامين 2027 و2028، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ومساهمة مستقلة من الحكومة الهولندية عبر منظمة العمل الدولية، مشيرةً إلى وجود شركاء في التنفيذ من داخل سوريا، هم مصرف سوريا المركزي والمصارف الأخرى، وصندوق المعونة الاجتماعية، وأصحاب العمل والعمال، ومنظمات محلية.
بوابة واحدة وخمسة مسارات محورها الإنسان
لفتت زيدان إلى أن البرنامج يعمل وفق “بوابة واحدة” وخمسة مسارات مترابطة محورها الإنسان هي:
– الأشغال العامة كثيفة العمالة: دخل فوري مع تدريب وخطة انتقال نحو عمل أكثر استدامة تستهدف 2155 عاملاً.
ـ تنمية المهارات والتنمية المهنية: تدريب مرتبط بفرص قائمة واعتراف بالخبرات السابقة تستهدف 2048 عاملاً.
ـ التشغيل بأجر في القطاع الخاص: حيث يتم تقديم دعم للأجور شريطة الاحتفاظ بالعامل تستهدف 1832 عاملاً.
ـ العمل الحر وريادة الأعمال: منهجية “ابدأ وحسن مشروعك” ومتابعة المشروع بعد إطلاقه تستهدف 1293 رائد ورائدة أعمال.
ـ الوصول إلى التمويل: عن طريق التثقيف المالي، حيث تم تخصيص صندوق دوار بقيمة 2.5 مليون دولار عبر مصرف سوريا المركزي لدعم ما يقارب 1180 مشروعاً.
استدامة وطنية ومؤشرات نجاح
أكدت زيدان أن البرنامج يسعى للاستدامة عبر مؤسسات وطنية قائمة دون إنشاء هياكل موازية، مع التزام حكومي تمويلي لرواتب الموظفين من الموازنة العامة، لافتة إلى أن البرنامج سيكون أصلاً وطنياً دائماً برأس مال دوار لدعم المشاريع مستقبلاً، يعتمد على مزيج من المنح الدولية ومساهمات القطاع الخاص والمخصصات الحكومية.
وفيما يخص مؤشرات النجاح، بيّنت زيدان أن تقييم البرنامج لا يعتمد فقط على عدد المستفيدين (9750 مستفيداً ومستفيدة في المرحلة الأولى)، بل على بناء قاعدة وطنية مستدامة، حيث تتطلب المعايير استمرار المستفيد في العمل أو النشاط المدر للدخل لمدة لا تقل عن ستة أشهر بعد انتهاء الدعم، مع استهداف نسبة لا تقل عن 40% للنساء، و5% لذوي الإعاقة، وانتقال 50% من المستفيدين إلى عمل دائم.
وأوضحت زيدان أن البرنامج يمر بثلاث مراحل زمنية، (ثلاثة أشهر، ستة أشهر، عام) تشمل التشخيص المحلي، وخريطة الفرص، والتسجيل، والمراجعة التشغيلية بعد 90 يوماً، والمراجعة الشاملة بعد 180 يوماً، مع خطة للتوسع، ليشمل 15 ألف مستفيد بتمويل إضافي.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أعلنت يوم الخميس الماضي، إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل والإدماج الاقتصادي “مسارات” وذلك خلال المنتدى الإقليمي الثلاثي “جسور التعافي: نحو مستقبل مشترك للعمل اللائق في المنطقة”، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO)، بحضور الوزيرة هند قبوات، ومشاركة عدد من وزراء العمل في الدول المجاورة، وسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في سوريا، وممثلين عن أصحاب العمل والعمال.