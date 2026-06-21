تقنية روسية جديدة لرفع كفاءة استخراج الغاز في البيئات القطبية القاسية

موسكو-سانا

ابتكر علماء روس منهجية هجينة جديدة تهدف إلى رفع كفاءة واستقرار عمليات استخراج الغاز من حقول القطب الشمالي، عبر دمج الاختبارات الجيوميكانيكية التقليدية مع تقنيات المحاكاة الرقمية المتقدمة، بما يسهم في تقليل المخاطر الفنية وضمان استدامة الإنتاج في البيئات القاسية.

وذكرت وكالة “سبوتنيك” أول أمس نقلاً عن باحثين في معهد إيشلينسكي لمسائل الميكانيك التابع للأكاديمية الروسية للعلوم أن المنهجية تعتمد على بناء نماذج رقمية ثلاثية الأبعاد دقيقة لعينات الصخور المستخرجة من المكامن الغازية، ما يتيح دراسة خصائصها وسلوكها تحت مختلف الضغوط دون استهلاك العينات أو إتلافها.

وأوضح الباحثون أن الجرف القاري الروسي في القطب الشمالي يحتوي على نحو 70 بالمئة من احتياطيات الغاز الطبيعي في روسيا، إلا أن هشاشة الصخور الرملية في تلك المناطق تشكل تحدياً كبيراً أمام عمليات الحفر، بسبب احتمالات انهيار جدران الآبار وتسرب الرمال، وما يرافقه من تآكل للمعدات وتعطل الإنتاج.

وتعتمد التقنية الجديدة على التصوير المقطعي بالأشعة السينية لإنشاء “توءم رقمي” للعينات الصخرية، ثم مقارنة نتائج المحاكاة بالاختبارات الفيزيائية باستخدام نظام تحميل ثلاثي المحاور، بما يسمح بتحديد الحدود الآمنة للضغط داخل الآبار ورصد تطور التشققات والانهيارات المحتملة.

وأكد رئيس مختبر الجيوميكانيكا في المعهد، يوري كوفالينكو، أن فهم آليات تشكل التشققات وتدفق الرمال يتيح تطوير أنظمة تشغيل أكثر أماناً منذ مرحلة التصميم، إضافة إلى تحسين وسائل تدعيم جدران الآبار ورفع كفاءة مرشحات الحصى المستخدمة في حجز الجزيئات الصخرية.

ويجري تطوير هذه المنهجية، بهدف اعتماد نموذج قابل للتطبيق في مختلف حقول النفط والغاز في القطب الشمالي، بما يعزز كفاءة استثمار موارد الطاقة ويقلل التكاليف والمخاطر التشغيلية.