دمشق-سانا

حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من هطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة تؤثر على عدد من المناطق في سوريا خلال الفترة الممتدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق للأول من شهر كانون الأول المقبل وحتى فجر يوم الأربعاء الموافق للثاني من الشهر ذاته.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أنه خلال الفترة من فجر إلى مساء الثلاثاء تكون الهطولات متوسطة إلى غزيرة على دمشق وأريافها مع القنيطرة ودرعا والسويداء وحمص وريف حماة الشرقي والرقة وأجزاء من ريف حلب الشرقي والجنوبي، وإدلب وحلب وحماة واللاذقية وطرطوس، محذرة من ارتفاع أمواج البحر و احتمالية تشكل تنين البحر على الشريط الساحلي.

وأشارت الوزارة إلى تأثر مناطق الحسكة ودير الزور والبادية السورية والأجزاء الشرقية والشمالية للرقة اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء حتى فجر الأربعاء بهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة إضافة إلى احتمالية تجمع المياه في المناطق المنخفضة وجريان الأودية مع تشكل السيول في مختلف المناطق مع نشاط في حركة الرياح السطحية.

الالتزام بإرشادات السلامة

دعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالالتزام بالإرشادات التالية:

· عدم الاقتراب من مجاري الأودية والمنخفضات عند حدوث هطولات مطرية غزيرة.

· عدم المخاطرة بقطع أي مجرى مائي، مهما بدت كمية المياه فيه منخفضة.

· تجنب السير في الطرقات التي غمرتها المياه.

· تجنب المخاطرة والاقتراب من مجاري الأودية والسيول بغرض التصوير.

· منع الأطفال وكبار السن من الاقتراب من مواقع الخطر ونقلهم الى أماكن آمنة.

· الابتعاد عن العبارات المائية ومنافذ تصريف السيول وعدم محاولة عبورها أثناء جريان المياه.

· إبلاغ الجهات المختصة عن أي ارتفاع خطير في منسوب المياه أو انقطاع الطرق.

· تجنب التصوير أو استخدام الهواتف النقالة في الأماكن المفتوحة أثناء العواصف الرعدية القوية.

· تجنب الوقوف قرب المسطحات المائية، والأماكن المرتفعة، وأبراج الكهرباء، والأشجار المنفردة أثناء العواصف الرعدية القوية.

· فصل منظومات الطاقة الشمسية والأجهزة الإلكترونية الحساسة أثناء العواصف الرعدية القوية.

· التأكد من الحالة الفنية للمركبات، وخاصة كفاءة المكابح وماسحات الزجاج.

· تخفيف السرعة والقيادة بحذر شديد أثناء الهطولات المطرية، ولا سيما عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق.

· تثبيت الخيام والأشياء القابلة للتطاير أو السقوط أثناء الرياح القوية.

· الابتعاد عن الأبنية والجدران المتصدعة عند اشتداد الرياح أو حدوث رياح هابطة.

· تجنب الإبحار عند بدء الاضطراب الجوي على الشريط الساحلي.

· على الصيادين وأصحاب القوارب توخي الحذر الشديد نظراً لاحتمالية تشكل تنين البحر، والتزامهم بتعليمات مديرية الموانئ والشرطة السياحية وخفر السواحل.

اضطراب بحري قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس

في السياق، حذرت الوزارة من فترة اضطراب بحري ستشهدها المناطق البحرية قبالة سواحل اللاذقية وطرطوس، اعتباراً من مساء الثلاثاء الموافق للأول من كانون الأول وتستمر حتى عصر الخميس الموافق للثالث منه، مع مؤشرات لاستمرار الاضطراب البحري مع مزيد من ارتفاع الموج اعتباراً من عصر الخميس.

وأشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع أن يشهد البحر ارتفاعاً للموج ما بين 0.5 و0.9 متر، خلال الفترة الممتدة من مساء الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء، وما بين 1 و1.5 متر صباح الأربعاء وحتى مساء الأربعاء، وتبلغ الحالة ذروتها اعتباراً من مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس، إذ يتجاوز ارتفاع الأمواج 1.5 متر قبالة سواحل اللاذقية ويصل إلى 2.1 متر قبالة سواحل طرطوس.

ولفتت إلى تراجع ارتفاع الأمواج إلى أقل من 1.5 متر قبالة سواحل اللاذقية، بينما يبقى ما بين 1.5 و1.9 متر قبالة سواحل طرطوس خلال الفترة ما بين صباح الخميس وحتى عصر الخميس، مع مؤشرات لتجدد الاضطراب.

وتترافق الحالة مع رياح جنوبية إلى جنوبية غربية متقلبة، تتراوح سرعتها بين 25 و35 كم/ساعة، خلال الفترة الممتدة من مساء الثلاثاء وحتى عصر الخميس، بالتزامن مع أحوال جوية غير مستقرة.

ودعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى الالتزام بالإرشادات التالية:

· إيقاف عمليات الصيد والإبحار خلال هذه الفترة، ولا سيما خلال فترة الذروة.

· الامتناع عن استخدام القوارب المطاطية ووسائل الترفيه البحرية الخفيفة، ولا سيما خلال فترة الذروة.

· مراقبة الأطفال بشكل مستمر، وعدم السماح لهم بالاقتراب من البحر أو اللعب بالقرب منه.

· تجنب الاقتراب من الحواجز الصخرية والأرصفة وحواف الشاطئ أثناء ارتفاع الأمواج واشتداد سرعة الرياح.

· تجنب محاولة إنقاذ أي شخص في البحر، والتواصل فوراً مع المنقذين أو خفر السواحل.

· عدم المجازفة بالاقتراب من البحر أثناء اشتداد الرياح وارتفاع الأمواج بغرض التصوير.

· الابتعاد عن مصبات الأنهار والأودية وتجنب الاقتراب منها.

· الالتزام بتعليمات مديريات الموانئ وخفر السواحل والجهات المختصة، ومتابعة النشرات الجوية والبحرية الرسمية.

· الالتزام بإشارات التحذير والتعليمات الصادرة عن المنقذين والجهات المختصة.

وشهدت المناطق البحرية قبالة سواحل محافظتي اللاذقية وطرطوس، من عصر يوم الثلاثاء وحتى مساء أول أمس الخميس فترة اضطراب بحري وصلت فيها ذروة ارتفاع الأمواج إلى 1.5 متر، مع رياح غربية إلى جنوبية غربية متقلبة، تراوحت سرعتها بين 25 و35 كم/سا، وأحوال جوية غير مستقرة.