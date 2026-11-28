في يومها الثاني.. عملية “ردع العدوان” توسع دائرة معاركها وتقطع طريق حلب – دمشق الدولي تاريخ النشر: 2026/11/28 11:33 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/28 11:41 صباحًا في يومها الثاني.. عملية “ردع العدوان” توسع دائرة معاركها، وتقطع طريق حلب – دمشق الدولي، بالتزامن مع فتح محور سراقب. وزير الطوارئ: “ردع العدوان” ستبقى حاضرة في ذاكرة السوريين سوريا تشارك للمرة الأولى في اجتماع مجلس “آيرينا” إجراء 20 عملية قثطرة قلبية للأطفال ضمن حملة “دفعة بلاء” في مستشفى ابن الوليد بحمص انطلاق فعالية إحياء ذكرى النصر والتحرير في مدينة الباب بريف حلب الشرقي تواصل أعمال مشروع “فجر الفرات” في دير الزور لترحيل الأنقاض وإعادة تدويرها صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:اليوم الثاني من عملية ردع العدواناليوم الوطني السوريردع العدوانعيد التحرير مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة في الذكرى الثانية لمعركة “ردع العدوان”.. تخريج دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير معركة “ردع العدوان” محطة مفصلية تجسّد إرادة السوريين وتضحياتهم في سبيل الحرية الذكرى الثانية لانطلاق عملية ردع العدوان.. هجوم متعدد المحاور ومفاجآت تكتيكية في اليوم الأول افتتاح مهرجان موسم التحرير 2026 على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق بطولة النصر الدولية للفروسية تنطلق بمنافسات القفز على الحواجز في ريف دمشق ورشة عمل لوزارة الصحة تحدد متطلبات الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال آخر الأخبار محليات وزير التنمية الإدارية: معركة “ردع العدوان” محطة مفصلية توجت سنوات طويلة من التضحيات رياضة سوريا غداً.. ختام بطولة النصر الدولية لفروسية قفز الحواجز في ريف دمشق انفوغراف الثروة الحيوانية في دير الزور 2026.. ما حجمها؟ وما أبرز التحديات التي تهددها؟