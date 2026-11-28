إدلب-سانا
وضع وزير الصناعة والتجارة الداخلية باسل عبد الحنان، ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن اليوم السبت، حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع التوسعة الشرقية لمدينة باب الهوى الصناعية في ريف إدلب، بهدف استقطاب استثمارات جديدة، وتعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة.
ويمتد المشروع على مساحة 363,894 متراً مربعاً، بالقرب من معبر باب الهوى الحدودي، ويتضمن توفير مقاسم صناعية مجهزة بالبنية التحتية اللازمة، بما يسهم في تشجيع إقامة المنشآت الصناعية وتوفير فرص العمل.
وتعد مدينة باب الهوى الصناعية مشروعاً استراتيجياً يمتد على مساحة نحو 51 هكتاراً، وتستمد أهميتها من موقعها القريب من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، ما يعزز فرصها في دعم حركة التجارة والتصدير، إلى جانب ما توفره من بنية تحتية وخدمات صناعية تسهم في جذب الاستثمارات.