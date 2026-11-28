إدلب-سانا‏

وضع وزير الصناعة والتجارة الداخلية باسل عبد الحنان، ومحافظ إدلب محمد عبد ‌‏الرحمن اليوم السبت، حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع التوسعة الشرقية ‌‏لمدينة باب الهوى الصناعية في ريف إدلب، بهدف استقطاب استثمارات جديدة، ‌‏وتعزيز النشاط الاقتصادي في المنطقة.‏

ويمتد المشروع على مساحة 363,894 متراً مربعاً، بالقرب من معبر باب الهوى ‌‏الحدودي، ويتضمن توفير مقاسم صناعية مجهزة بالبنية التحتية اللازمة، بما يسهم ‌‏في تشجيع إقامة المنشآت الصناعية وتوفير فرص العمل.‏

وتعد مدينة باب الهوى الصناعية مشروعاً استراتيجياً يمتد على مساحة نحو 51 ‏هكتاراً، وتستمد أهميتها من موقعها القريب من معبر باب الهوى الحدودي مع ‏تركيا، ما يعزز فرصها في دعم حركة التجارة والتصدير، إلى جانب ما توفره من ‏بنية تحتية وخدمات صناعية تسهم في جذب الاستثمارات.‏