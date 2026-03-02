شركة «ديب سيك» تستعد لإطلاق نموذجها متعدد الوسائط V4

photo 2026 03 02 11 02 42 شركة «ديب سيك» تستعد لإطلاق نموذجها متعدد الوسائط V4

بكين-سانا

تستعد شركة «ديب سيك» الصينية لإطلاق أحدث نماذجها اللغوية الضخمة «V4» الأسبوع المقبل، في خطوة تعكس تسارع وتيرة المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويتميّز النموذج الجديد بكونه متعدد الوسائط، إذ يتيح توليد النصوص والصور ومقاطع الفيديو، ما يمنح الشركة دفعة إضافية في سوق الحلول الذكية المتكاملة، ويعزز قدراتها في مجالات الابتكار الرقمي.

وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن الشركة، تعاونت مع شركتي «هواوي»، و«كامبريكون» لتحسين أداء النموذج بما يتوافق مع أحدث الرقائق المصنعة محلياً، وأن الإعلان عن «V4» يأتي بعد أكثر من عام على إطلاق نموذج «R1» للاستدلال.

ويأتي استعداد شركة «ديب سيك» لإطلاق نموذجها اللغوي «V4» في ظل تصاعد المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يتجه السباق نحو تطوير نماذج متعددة الوسائط قادرة على توليد النصوص والصور، ومقاطع الفيديو ضمن منظومات متكاملة.

