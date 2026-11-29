دمشق-سانا‏

وسعت الولايات المتحدة نطاق عملية “المنبوذ الاقتصادي” ‏التي أطلقتها ضد إيران في آب الماضي، مع انتقال استهدافها ‏إلى شبكات الصيرفة الموازية والوسطاء الذين تقول واشنطن ‏إنهم يتيحون لطهران مواصلة تجارتها الخارجية وتحويل ‏عائداتها عبر النظام المالي الدولي، في وقت كشفت فيه وزارة ‏الخزانة الأمريكية عن معاملات مالية بقيمة 14.7 مليار ‏دولار يحتمل ارتباطها بهذه الشبكات، وفرضت عقوبات ‏جديدة على أكثر من 24 كياناً وشخصاً.‏

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وتزامن توسيع الإجراءات الأمريكية مع تراجع الريال ‏الإيراني إلى مستوى قياسي، مقترباً من ثلاثة ملايين ريال ‏للدولار في السوق الموازية أمس السبت، في ظل استمرار ‏الحرب والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية ‏منذ تموز الماضي، وتزايد الضغوط التضخمية وتراجع ‏موارد النقد الأجنبي.‏

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وبحسب وكالة رويترز، ‏بلغ سعر الدولار نحو 2.990 مليون ‏ريال، مقابل 2.938 مليون الجمعة، وفق موقع “بونباست” ‏المتخصص في تتبع أسعار الصرف، فيما سجل نحو 2.997 ‏مليون ريال على موقع “ألان تشاند”، بينما أظهرت بيانات ‏إيرانية ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 88.7 بالمئة على ‏أساس سنوي خلال تشرين الأول الماضي، كما زادت أسعار ‏الأغذية والمشروبات بنسبة 112.6 بالمئة، وبلغ متوسط ‏التضخم السنوي 76.8 بالمئة.‏

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ويأتي التراجع القياسي للعملة الإيرانية في وقت تتسع فيه ‏الضغوط على موارد طهران المالية بفعل العقوبات الأمريكية ‏والحصار البحري، الذي يقيّد صادرات النفط ويحد من تدفق ‏العملات الأجنبية، بالتوازي مع إجراءات تستهدف شبكات ‏التحويل والتمويل التي تعتمد عليها طهران في تجارتها ‏الخارجية وفي هذا السياق، تتجه الاستراتيجية الأمريكية إلى ‏استهداف مصادر الإيرادات وقنوات نقلها وتسويتها، ضمن ‏حملة أوسع لعزل إيران عن النظام المالي الدولي.‏

استراتيجية لتجفيف مصادر التمويل

‏شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (‏FinCEN‏)، أوضحت ‏في تحليل نشرته في 23 تشرين الثاني الجاري، أن المعاملات ‏المرصودة تمتد من كانون الثاني 2025 حتى آب 2026، ‏واستندت إلى بلاغات المؤسسات المالية الأمريكية عن أنشطة ‏مشبوهة، مشيرةً إلى أن هذه البيانات تتيح لأجهزة إنفاذ ‏القانون والأمن القومي التحقيق والمتابعة، ولا تعني بحد ذاتها ‏أن جميع المعاملات تمثل مخالفات مثبتة قانونياً.‏

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وفي هذا الإطار، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: ‏إن المؤسسات المالية تمثل خط الدفاع الأول لمنع وصول ‏الأموال المرتبطة بإيران إلى الاقتصاد الأمريكي، مؤكداً ‏استمرار العمل على قطع قنوات التمويل التي تقول واشنطن ‏إنها تدعم القوات المسلحة والبرامج التسليحية والجهات التي ‏تدعمها طهران خارج حدودها.‏

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وأطلقت وزارة الخزانة الأمريكية في 24 آب الماضي عملية ‌‏”المنبوذ الاقتصادي” (‏Economic Outcast‏)، ووصفتها ‏بأنها حملة اقتصادية شاملة تستهدف الروابط المالية لإيران ‏حول العالم، وإغلاق القنوات التي تستخدمها في تصدير النفط ‏وتجاوز العقوبات وتحويل الأموال إلى الجهات المستفيدة ‏منها.‏

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واستخدمت الوزارة تعبير “يوم الإنزال الاقتصادي” ‌‏(‏Economic D-Day‏) لوصف انطلاق العملية، في إشارة ‏إلى إنزال الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية، فيما أعلن ‏بيسنت أن هدفها قطع شرايين التمويل التي يعتمد عليها النظام ‏الإيراني، وتوسيع نطاق المخاطر على الشركات والمؤسسات ‏الأجنبية التي تواصل التعامل معه أو تسهّل معاملاته.‏

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وتعتمد الاستراتيجية الأمريكية على ملاحقة مصادر الإيرادات ‏الإيرانية والجهات الوسيطة التي تتيح نقل الأموال بين الدول، ‏إلى جانب توسيع العقوبات الثانوية، بما يضع المؤسسات ‏المالية الأجنبية أمام احتمال فقدان إمكانية التعامل مع النظام ‏المالي الأمريكي إذا ثبت تورطها في معاملات محظورة وفق ‏القوانين الأمريكية.‏

‏العقوبات تطال النفط والشحن وشبكات التمويل

‏ووسعت واشنطن خلال تشرين الثاني 2026 نطاق العقوبات ‏خارج إيران، فاستهدفت في السادس منه ثماني شركات ‏خدمات مالية في كندا، اتهمتها بتسهيل تحويل الأموال ‏والأصول الرقمية، وفي الثامن عشر جمعية “وتعاونوا” في ‏لبنان وشبكات مرتبطة بتهريب الذهب والأموال ونقل عائدات ‏لفيلق القدس.‏

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وفي العشرين من الشهر، فرضت عقوبات على أربعة ‏إيرانيين مرتبطين بتحصيل عائدات النفط وتجارة النفط ‏وشراء قطع الطائرات، قبل أن تستهدف في الثالث والعشرين ‏أكثر من 24 كياناً وشخصاً، بينهم شركات صرافة وواجهات ‏تجارية ووسطاء ماليون حيث تشمل هذه الإجراءات قطاعات ‏النفط والبتروكيماويات والشحن والأصول الرقمية، والجهات ‏التي تتولى نقل العائدات وتسويتها خارج القنوات المصرفية ‏التقليدية.‏

وتوضح هذه الإجراءات أن نطاق العملية لا يقتصر على ‏المؤسسات المصرفية، بل يمتد إلى تجارة النفط ‏والبتروكيماويات والشحن والأصول الرقمية والوسطاء ‏التجاريين، مع استهداف الجهات التي تتولى نقل العائدات ‏أو تسويتها خارج القنوات المصرفية التقليدية.‏

الصيرفة الموازية.. شبكة لتجاوز القيود المالية

وتعتمد منظومة الصيرفة الموازية الإيرانية، وفق دراسة ‏شبكة مكافحة الجرائم المالية، على شركات صرافة وكيانات ‏وسيطة وواجهات تجارية في دول مختلفة، تتولى تسوية ‏المدفوعات وتحويل عائدات التجارة وإخفاء صلات الأطراف ‏الإيرانية بالمستفيدين في الخارج.‏

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وتعمل عبر شركات “راهبر” المرتبطة بمؤسسات مصرفية ‏إيرانية، إلى جانب وسطاء خارجيين يصدرون الفواتير ‏ويتلقون المدفوعات، فيما تمتد شبكاتها إلى قطاعات النفط ‏والشحن والاستثمار والتكنولوجيا، وتشمل مركز إيران لتبادل ‏العملات والذهب، الذي يؤدي دور الوسيط بين مصدري ‏السلع ومستورديها في تسوية معاملات بمليارات الدولارات ‏سنوياً.‏

‏تحديات تفكيك الشبكات واتساع الضغوط

‏وأظهرت دراسة ‏FinCEN‏ تراجعاً في حجم النشاط المحتمل ‏لشبكات الصيرفة الموازية، بما قد يشير إلى تعطيل جزئي ‏لعملها، مع استمرار ترابطها عبر مراكز مالية متعددة وقدرتها ‏على إعادة تنظيم عملياتها من خلال شركات ووسطاء ‏وواجهات جديدة، وتتزامن هذه الضغوط مع الحصار البحري ‏الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ تموز الماضي. ‏

كما أفادت شركة “كبلر” في 20 تشرين الثاني ببقاء نحو 44 ‏مليون برميل من النفط الخام والمكثفات الإيرانية على متن ‌‏37 ناقلة في الخليج العربي وخليج عُمان، في حين أعلنت ‏واشنطن “قوة البوابة الحديدية” لتقييد نقل الأسلحة والمواد ‏الخاضعة للعقوبات عبر الحدود البرية وبحر قزوين، وتوسيع ‏نطاق القيود ليشمل المسارات التجارية البرية.‏

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وتكشف هذه التطورات أن عملية “المنبوذ الاقتصادي” ‏تتجاوز ملاحقة مصادر الإيرادات الإيرانية إلى استهداف ‏البنية الوسيطة التي تسمح بتداولها ونقلها عبر الحدود، فيما ‏يشكل تراجع الريال وارتفاع الأسعار مؤشرين على الضغوط ‏المتزامنة التي تواجه الاقتصاد الإيراني، في ظل الحرب ‏والحصار والعقوبات المالية المتصاعدة منذ نحو 9 أشهر.‏