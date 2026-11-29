دمشق-سانا
وسعت الولايات المتحدة نطاق عملية “المنبوذ الاقتصادي” التي أطلقتها ضد إيران في آب الماضي، مع انتقال استهدافها إلى شبكات الصيرفة الموازية والوسطاء الذين تقول واشنطن إنهم يتيحون لطهران مواصلة تجارتها الخارجية وتحويل عائداتها عبر النظام المالي الدولي، في وقت كشفت فيه وزارة الخزانة الأمريكية عن معاملات مالية بقيمة 14.7 مليار دولار يحتمل ارتباطها بهذه الشبكات، وفرضت عقوبات جديدة على أكثر من 24 كياناً وشخصاً.
وتزامن توسيع الإجراءات الأمريكية مع تراجع الريال الإيراني إلى مستوى قياسي، مقترباً من ثلاثة ملايين ريال للدولار في السوق الموازية أمس السبت، في ظل استمرار الحرب والحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية منذ تموز الماضي، وتزايد الضغوط التضخمية وتراجع موارد النقد الأجنبي.
وبحسب وكالة رويترز، بلغ سعر الدولار نحو 2.990 مليون ريال، مقابل 2.938 مليون الجمعة، وفق موقع “بونباست” المتخصص في تتبع أسعار الصرف، فيما سجل نحو 2.997 مليون ريال على موقع “ألان تشاند”، بينما أظهرت بيانات إيرانية ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 88.7 بالمئة على أساس سنوي خلال تشرين الأول الماضي، كما زادت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 112.6 بالمئة، وبلغ متوسط التضخم السنوي 76.8 بالمئة.
ويأتي التراجع القياسي للعملة الإيرانية في وقت تتسع فيه الضغوط على موارد طهران المالية بفعل العقوبات الأمريكية والحصار البحري، الذي يقيّد صادرات النفط ويحد من تدفق العملات الأجنبية، بالتوازي مع إجراءات تستهدف شبكات التحويل والتمويل التي تعتمد عليها طهران في تجارتها الخارجية وفي هذا السياق، تتجه الاستراتيجية الأمريكية إلى استهداف مصادر الإيرادات وقنوات نقلها وتسويتها، ضمن حملة أوسع لعزل إيران عن النظام المالي الدولي.
استراتيجية لتجفيف مصادر التمويل
شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN)، أوضحت في تحليل نشرته في 23 تشرين الثاني الجاري، أن المعاملات المرصودة تمتد من كانون الثاني 2025 حتى آب 2026، واستندت إلى بلاغات المؤسسات المالية الأمريكية عن أنشطة مشبوهة، مشيرةً إلى أن هذه البيانات تتيح لأجهزة إنفاذ القانون والأمن القومي التحقيق والمتابعة، ولا تعني بحد ذاتها أن جميع المعاملات تمثل مخالفات مثبتة قانونياً.
وفي هذا الإطار، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: إن المؤسسات المالية تمثل خط الدفاع الأول لمنع وصول الأموال المرتبطة بإيران إلى الاقتصاد الأمريكي، مؤكداً استمرار العمل على قطع قنوات التمويل التي تقول واشنطن إنها تدعم القوات المسلحة والبرامج التسليحية والجهات التي تدعمها طهران خارج حدودها.
وأطلقت وزارة الخزانة الأمريكية في 24 آب الماضي عملية ”المنبوذ الاقتصادي” (Economic Outcast)، ووصفتها بأنها حملة اقتصادية شاملة تستهدف الروابط المالية لإيران حول العالم، وإغلاق القنوات التي تستخدمها في تصدير النفط وتجاوز العقوبات وتحويل الأموال إلى الجهات المستفيدة منها.
واستخدمت الوزارة تعبير “يوم الإنزال الاقتصادي” (Economic D-Day) لوصف انطلاق العملية، في إشارة إلى إنزال الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية، فيما أعلن بيسنت أن هدفها قطع شرايين التمويل التي يعتمد عليها النظام الإيراني، وتوسيع نطاق المخاطر على الشركات والمؤسسات الأجنبية التي تواصل التعامل معه أو تسهّل معاملاته.
وتعتمد الاستراتيجية الأمريكية على ملاحقة مصادر الإيرادات الإيرانية والجهات الوسيطة التي تتيح نقل الأموال بين الدول، إلى جانب توسيع العقوبات الثانوية، بما يضع المؤسسات المالية الأجنبية أمام احتمال فقدان إمكانية التعامل مع النظام المالي الأمريكي إذا ثبت تورطها في معاملات محظورة وفق القوانين الأمريكية.
العقوبات تطال النفط والشحن وشبكات التمويل
ووسعت واشنطن خلال تشرين الثاني 2026 نطاق العقوبات خارج إيران، فاستهدفت في السادس منه ثماني شركات خدمات مالية في كندا، اتهمتها بتسهيل تحويل الأموال والأصول الرقمية، وفي الثامن عشر جمعية “وتعاونوا” في لبنان وشبكات مرتبطة بتهريب الذهب والأموال ونقل عائدات لفيلق القدس.
وفي العشرين من الشهر، فرضت عقوبات على أربعة إيرانيين مرتبطين بتحصيل عائدات النفط وتجارة النفط وشراء قطع الطائرات، قبل أن تستهدف في الثالث والعشرين أكثر من 24 كياناً وشخصاً، بينهم شركات صرافة وواجهات تجارية ووسطاء ماليون حيث تشمل هذه الإجراءات قطاعات النفط والبتروكيماويات والشحن والأصول الرقمية، والجهات التي تتولى نقل العائدات وتسويتها خارج القنوات المصرفية التقليدية.
وتوضح هذه الإجراءات أن نطاق العملية لا يقتصر على المؤسسات المصرفية، بل يمتد إلى تجارة النفط والبتروكيماويات والشحن والأصول الرقمية والوسطاء التجاريين، مع استهداف الجهات التي تتولى نقل العائدات أو تسويتها خارج القنوات المصرفية التقليدية.
الصيرفة الموازية.. شبكة لتجاوز القيود المالية
وتعتمد منظومة الصيرفة الموازية الإيرانية، وفق دراسة شبكة مكافحة الجرائم المالية، على شركات صرافة وكيانات وسيطة وواجهات تجارية في دول مختلفة، تتولى تسوية المدفوعات وتحويل عائدات التجارة وإخفاء صلات الأطراف الإيرانية بالمستفيدين في الخارج.
وتعمل عبر شركات “راهبر” المرتبطة بمؤسسات مصرفية إيرانية، إلى جانب وسطاء خارجيين يصدرون الفواتير ويتلقون المدفوعات، فيما تمتد شبكاتها إلى قطاعات النفط والشحن والاستثمار والتكنولوجيا، وتشمل مركز إيران لتبادل العملات والذهب، الذي يؤدي دور الوسيط بين مصدري السلع ومستورديها في تسوية معاملات بمليارات الدولارات سنوياً.
تحديات تفكيك الشبكات واتساع الضغوط
وأظهرت دراسة FinCEN تراجعاً في حجم النشاط المحتمل لشبكات الصيرفة الموازية، بما قد يشير إلى تعطيل جزئي لعملها، مع استمرار ترابطها عبر مراكز مالية متعددة وقدرتها على إعادة تنظيم عملياتها من خلال شركات ووسطاء وواجهات جديدة، وتتزامن هذه الضغوط مع الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ تموز الماضي.
كما أفادت شركة “كبلر” في 20 تشرين الثاني ببقاء نحو 44 مليون برميل من النفط الخام والمكثفات الإيرانية على متن 37 ناقلة في الخليج العربي وخليج عُمان، في حين أعلنت واشنطن “قوة البوابة الحديدية” لتقييد نقل الأسلحة والمواد الخاضعة للعقوبات عبر الحدود البرية وبحر قزوين، وتوسيع نطاق القيود ليشمل المسارات التجارية البرية.
وتكشف هذه التطورات أن عملية “المنبوذ الاقتصادي” تتجاوز ملاحقة مصادر الإيرادات الإيرانية إلى استهداف البنية الوسيطة التي تسمح بتداولها ونقلها عبر الحدود، فيما يشكل تراجع الريال وارتفاع الأسعار مؤشرين على الضغوط المتزامنة التي تواجه الاقتصاد الإيراني، في ظل الحرب والحصار والعقوبات المالية المتصاعدة منذ نحو 9 أشهر.