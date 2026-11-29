روما-سانا

تُبرز قطعتان نادرتان من خزف ميديتشي، تعودان إلى الربع الأخير من القرن السادس عشر، التفاعل الفني بين الصين والشرق والغرب خلال عصر النهضة، من خلال زخارفهما وتصميماتهما التي تمزج تقاليد صناعة الخزف الأوروبي بتأثيرات مستوحاة من الفنون الشرقية.

وانضمت القطعتان إلى مقتنيات متحف سان ماركو في مدينة فلورنسا الإيطالية، عقب تبرع بهما من مقتنية فنية خاصة، وأتاح المتحف عرضهما أمام الجمهور اعتباراً من 29 أيلول الماضي.

وأوضحت المديرية الإقليمية للمتاحف الوطنية في توسكانا، التابعة لوزارة الثقافة الإيطالية، في إعلانها الرسمي الخاص بالاقتناء مؤخراً، أن القطعتين صنعتا بين عامي 1575 و1585 تقريباً، وتُعرضان في القاعة اليونانية إلى جانب مجموعة من أواني الخزف النهضوي التي كانت تستخدم في صيدلية الأديرة.

تجربة مبكرة لصناعة البورسلان

ترتبط القطعتان بتجارب الدوق الأكبر فرانشيسكو الأول دي ميديتشي لإنتاج البورسلان في فلورنسا، إذ أسس ورشة لهذا الغرض في مجمع سان ماركو، ساعياً إلى محاكاة الخزف الصيني الذي كان يحظى بتقدير كبير في أوروبا آنذاك.

وتشير المديرية إلى أن السفير البندقي أندريا غوسّوني سجل عام 1575 نجاح التجارب الأولى لإنتاج هذا النوع من الخزف في فلورنسا، بعد مساعٍ استمرت نحو عشر سنوات، وذكر أن شخصاً وصفه ب”المشرقي” قدم مساعدة حاسمة في الوصول إلى أسرار الصناعة، ولا تحدد الوثيقة هوية هذا الشخص أو تفاصيل إسهامه، لكنها توثق حضور المعرفة القادمة من الشرق في بدايات هذه التجربة الأوروبية.

وأفضت تلك الجهود إلى إنشاء أول مصنع أوروبي لإنتاج البورسلان ذي العجينة اللينة، المعروف باسم خزف ميديتشي، غير أن ارتفاع درجات الحرارة اللازمة للحرق، وصعوبة تحقيقها بالتقنيات المتاحة آنذاك، إلى جانب التكلفة الباهظة، أدت إلى توقف الإنتاج بعد وفاة فرانشيسكو الأول عام 1587، ومن نحو 300 قطعة سجلتها جردة مقتنيات البلاط الميديتشي، لم يبقَ سوى 60 إلى 70 قطعة معروفة في العالم، وفق المديرية.

زخارف تعبر بين الحضارات

تتجلى التأثيرات الفنية المتعددة في الإبريق الأول، الذي يبلغ ارتفاعه 16 سنتيمتراً، ويتكون من جسم كروي وعنق أسطواني طويل وفوهة مثلثة المقطع، فيما يتخذ مقبضه شكل جسدين أفعوانيين متجاورين، وتزين سطحه رسوم زرقاء على خلفية بيضاء، تضم زهور الفاوانيا والأقحوان واللوتس، مستوحاة من الخزف الصيني خلال عهد أسرة مينغ، ولا سيما فترة الإمبراطور يونغلي.

وتوضح المديرية أن زخارف الإبريق تستلهم أيضاً أشكال الأواني المعدنية الإسلامية، فيما يتقاطع تصميمه مع أواني الشرب الإسبانية الموريسكية ذات الأعناق الطويلة والأجسام الكروية، التي انتشرت في منطقة بلنسية بين القرنين الرابع عشر والخامس عشر.

أما القطعة الثانية، فيبلغ ارتفاعها نحو 20 سنتيمتراً، وتتخذ شكلاً بيضوياً يعلوه مقبضان على هيئة أفاعٍ متقابلة، مع أنبوب صغير للصب يبرز من جسم الإناء، ويتخذ مقطعه شكلاً سداسياً، ويرتبط تصميمها بأشكال بعض أواني الخزف الإيطالي المصنوعة في أوربينو، والمزينة بزخارف غرائبية كانت موجودة ضمن مقتنيات آل ميديتشي منذ عام 1569.

وتحمل القطعتان في قاعدتيهما علامة مصنع ميديتشي، المتمثلة بقبة كاتدرائية سانتا ماريا دل فيوري مرسومة باللون الأزرق، تعلوها الأحرف الأولى من اسم فلورنسا.

يُشار إلى أن متحف سان ماركو في فلورنسا افتُتح للجمهور عام 1869 داخل مبنى دير دومينيكاني التاريخي، وأُعيد تصميمه في القرن 15 على يد المعماري ميكيلوزو برعاية عائلة ميديتشي، ويشتهر باحتضانه أكبر مجموعة في العالم من لوحات وجداريات الرسام النهضوي فرا أنجيليكو، إلى جانب مخطوطات مزخرفة ومقتنيات نادرة من عصر النهضة.