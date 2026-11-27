دمشق-سانا

أكد عدد من المسؤولين السوريين أن معركة «ردع العدوان» شكّلت محطة مفصلية في تاريخ سوريا، وجسّدت إرادة السوريين وتضحياتهم في سبيل الحرية والكرامة، ومهّدت لمرحلة جديدة تقوم على ترسيخ وحدة الصف وبناء وطن تسوده العدالة وتكافؤ الفرص.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد عمر قديد، عبر منصة «إكس» اليوم الجمعة، إلى أن معركة «ردع العدوان» تمثل ملحمة سطّرها أبناء الوطن بتضحياتهم، ومحطة فارقة في تاريخ سوريا، وبداية عهد جديد سيبقى حاضراً في وجدان الأجيال بوصفه شاهداً على إرادة شعب تمسك بحقه في الحرية والكرامة.

وقال قديد: «في ذكرى انطلاق معركة ردع العدوان، يعود المشهد كأنه نقش على جبين الزمن، يوم انتفضت فيه الأرض بأبنائها، وقالت الإرادة كلمتها، فصار للصمود صدى، وللكرامة عنوان، وللتاريخ ذاكرة لا تُنسى».

حاضرة في وجدان الأجيال

وبيّن قديد أن المعركة ارتبطت بتضحيات كبيرة قدمها أبناء الوطن، وارتوت أرضه بدماء الشهداء، بينما حمل الجرحى آثارها، لتبقى حاضرة في ذاكرة الأجيال القادمة.

وشدد على أن الوفاء لهذه التضحيات لا يقتصر على استذكارها، بل يتطلب صون ما تحقق من مكتسبات، وتحمل المسؤولية بصدق، والعمل على ترسيخ وحدة الصف وبناء وطن تسوده العدالة والكرامة ويتسع لجميع أبنائه.

وأضاف أن ما تحقق يمثل أمانة أمام الأجيال المقبلة، يجب الحفاظ عليه بالحكمة والعمل، وحمايته من كل ما يمكن أن يهدد وحدته ومستقبله.

محطة مفصلية في تاريخ الثورة

من جانبه، أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، عبر منصة «إكس»، أن «ردع العدوان» شكّلت محطة مفصلية في تاريخ الثورة السورية ومهّدت لسقوط نظام الأسد، مبيناً أنها ستبقى شاهدة على لحظات أعادت رسم ملامح التاريخ والمستقبل.

وأشار العلي إلى أن المعركة فتحت أمام السوريين آفاق بناء وطن حر تسوده العدالة والكرامة، وقال: «في هذه الذكرى نستذكر الثوار الذين خاضوا المعركة في الميدان، كما نستذكر تضحيات السوريين خلال سنوات الثورة».

وتوجه العلي بالرحمة إلى شهداء سوريا، مؤكداً أهمية الوفاء لتضحياتهم ومواصلة مسيرة البناء وصون المكتسبات التي تحققت.

تحضيرات إعلامية سبقت ساعة الصفر

بدوره، أوضح المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون علاء برسيلو، عبر صفحته على فيسبوك، أن انطلاق معركة «ردع العدوان» سبقته أشهر من التحضيرات الإعلامية المكثفة استعداداً لمواكبة الأحداث وتوثيقها.

وقال برسيلو: «كما كان المجاهدون يستعدون على المحاور العسكرية، كنا نوزع الفرق الإعلامية ونحدد مواقع انتشارها ونتحقق من جاهزيتها القصوى بانتظار لحظة الانطلاق، لنكون حاضرين في الميدان وننقل ما يجري للسوريين وللعالم بالصوت والصورة».

وأضاف: «رافقت عدساتنا مسيرة المجاهدين منذ الرصاصة الأولى، وظلت شاهدة على تفاصيل المعركة ومحطاتها حتى مشهد الدخول إلى العاصمة دمشق».

وأشار برسيلو إلى أن الإعلام خاض، بالتوازي مع المعركة الميدانية، معركة التوثيق وحفظ الذاكرة، مؤكداً أن «ردع العدوان» لم تكن مجرد حدث عسكري، بل محطة مفصلية في تاريخ سوريا الحديث ستبقى حاضرة في ذاكرة الأجيال القادمة.

وكانت معركة «ردع العدوان» قد انطلقت فجر السابع والعشرين من تشرين الثاني عام 2024، وانتهت في الثامن من كانون الأول من العام نفسه بتحرير سوريا من النظام البائد، لتشكل محطة فاصلة في مسار الثورة السورية وبداية مرحلة جديدة في تاريخ البلاد.