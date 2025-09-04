رحيل جورجيو أرماني عن 91 عاماً يطوي صفحة ذهبية في تاريخ الموضة العالمية

روما-سانا

توفي اليوم مصمم الأزياء الإيطالي العالمي جورجيو أرماني عن عمر ناهز 91 عاماً، وفق ما أعلنت دار “أرماني” في بيان رسمي نعت فيه مؤسسها، واصفة إياه بالقوة الدافعة التي صنعت هوية العلامة ودفعتها نحو العالمية.

وأكدت الدار التزامها بمواصلة إرث أرماني، مشيرة إلى رؤيته وشغفه وتفانيه الذي شكّل حجر الأساس في نجاح المجموعة، التي تحقق اليوم مبيعات سنوية تتجاوز 2.7 مليار دولار.

وكان أرماني قد انسحب من عروض مجموعته في أسبوع الموضة الرجالية بميلانو في حزيران الماضي بسبب حالته الصحية، في أول غياب له عن فعالياته منذ انطلاق مسيرته المهنية.

وتقام مراسم الجنازة في مدينة ميلانو يومي السادس والسابع من أيلول الجاري، وفقاً لرغباته الأخيرة التي طلب أن تكون خاصة.

وُلد أرماني عام 1934 في مدينة بياتشينزا، وانتقل إلى ميلانو في خمسينيات القرن الماضي، حيث تخلّى عن دراسة الطب ليتجه إلى عالم التصميم، ويؤسس علامته التجارية عام 1975 بعد تجربة ناجحة في متجر “لا ريناسينتي”.

تميّز أرماني بقدرته على المزج بين الإبداع الفني والبراعة التجارية، ما جعله أحد أبرز رموز الموضة في العالم.

من جانبه، عبّر المصمم الأمريكي رالف لورين عن حزنه العميق لرحيل أرماني، مؤكداً أنه كان مصمماً متميزاً وشخصاً محباً لعائلته ووطنه.

وتبقى وفاة جورجيو أرماني خسارة كبيرة لعالم الأزياء، فيما يظل إرثه حاضراً في تصاميمه وفي قلوب عشاق الموضة حول العالم.