دراسة: دقائق من التمارين المكثفة قد تساعد على ضبط سكر الدم لدى مرضى السكري

لندن-سانا

أظهرت دراسة حديثة أن ممارسة تمارين رياضية مكثفة لمدة دقيقة واحدة في كل مرة، وتكرارها خلال اليوم، قد تساعد المصابين بداء السكري من النوع الثاني على الحد من ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام.

وذكر موقع «تايمز ناو» الإخباري أمس الأربعاء، أن الدراسة نُشرت في مجلة «Diabetologia» العلمية، وأجراها باحثون من جامعتي ماكماستر وكولومبيا البريطانية، وشملت 31 شخصاً بالغاً مصابين بالسكري من النوع الثاني، بهدف تقييم تأثير فترات النشاط البدني القصيرة في مستويات السكر لديهم.

وطلب الباحثون من المشاركين ممارسة أربع فترات يومية من التمارين المكثفة، مدة كل منها دقيقة واحدة، على مدى يومين متتاليين، مع متابعة مستويات السكر في الدم بصورة مستمرة.

وأظهرت النتائج أن هذه التمارين ساعدت على الحد من ارتفاع السكر بعد وجبتي الإفطار والعشاء، مقارنة بالأيام التي لم يمارس فيها المشاركون أي نشاط بدني.

وتُعرف هذه الطريقة باسم «الوجبات الخفيفة الرياضية»، وتعتمد على توزيع فترات قصيرة من الحركة على مدار اليوم، مثل صعود الدرج بسرعة، أو أداء تمرين القرفصاء، أو الجري في المكان، أو تكرار الوقوف والجلوس.

وأوضح الباحثون أن انقباض العضلات ونشاطها يساعدان على امتصاص الجلوكوز من الدم واستخدامه لإنتاج الطاقة، ما قد يسهم في الحد من ارتفاع مستوياته بعد الوجبات.

وأشار الباحثون إلى أن نتائج الدراسة لا تزال أولية، نظراً إلى محدودية عدد المشاركين وقصر مدة التجربة التي اقتصرت على يومين، فضلاً عن أن الانخفاض في متوسط مستويات السكر لم يكن ذا دلالة إحصائية، ما يستدعي إجراء دراسات أوسع لتأكيد النتائج وتقييم آثار هذه التمارين على المدى الطويل.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية إدراج النشاط البدني في تفاصيل الحياة اليومية، حتى من خلال فترات قصيرة من الحركة، مع التأكيد على أنها لا تغني عن العلاج الموصوف أو الالتزام بالإرشادات الصحية، بما في ذلك ممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن للمساعدة في ضبط مستويات السكر والحد من مضاعفات المرض.

وداء السكري من النوع الثاني هو مرض مزمن يرتفع فيه مستوى السكر في الدم نتيجة ضعف استجابة الجسم للأنسولين أو عدم إنتاج كمية كافية منه.