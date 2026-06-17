خبراء: اضطرابات كهرباء القلب قد تتطور بصمت وتسبب مضاعفات خطيرة

photo 2026 06 17 13 48 40 خبراء: اضطرابات كهرباء القلب قد تتطور بصمت وتسبب مضاعفات خطيرة

واشنطن-سانا

أكد خبراء في جمعية القلب الأمريكية (AHA) أن اضطرابات كهرباء القلب قد تصيب أعداداً كبيرة من المرضى دون أن تُكتشف في مراحلها المبكرة، مشيرين إلى أن أعراضها غالباً ما تتشابه مع الإرهاق اليومي أو الإجهاد، ما يؤدي إلى تأخر التشخيص في عدد من الحالات، وقد يترتب على ذلك مضاعفات صحية خطيرة.

وأوضح موقع «مايو كلينيك» الطبي اليوم الأربعاء، أن أبرز العلامات التحذيرية تشمل الخفقان المفاجئ، والدوخة أو الإغماء، وضيق التنفس غير المبرر، إضافة إلى ألم الصدر أو الشعور بالضغط، والإرهاق الشديد غير المعتاد.

وشدد الخبراء على أن هذه الأعراض تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً، وخاصة أن بعض اضطرابات نظم القلب قد تكون صامتة ولا تُكتشف إلا عبر تخطيط القلب الكهربائي (ECG)، ما يجعل الفحص الدوري ضرورياً للفئات الأكثر عرضة، مثل كبار السن ومرضى ضغط الدم والسكري، للوقاية من المضاعفات الخطيرة.

وأشار الخبراء إلى أن اضطرابات كهرباء القلب قد تتطور بصمت في بعض الحالات دون ظهور أعراض واضحة، ما يجعل الوعي المبكر بالعلامات التحذيرية وإجراء الفحوصات الدورية أمراً مهماً للحد من مخاطرها ومضاعفاتها المحتملة.

ويؤكد ذلك أهمية عدم تجاهل الأعراض التحذيرية المرتبطة باضطرابات نظم القلب، والحرص على إجراء الفحوصات الطبية الدورية، بما يسهم في الكشف المبكر عن الحالات المحتملة والحد من المضاعفات الصحية الخطيرة.

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