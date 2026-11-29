انطلاق معرض الأشغال اليدوية بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة في حلب
إطلاق شركة “Level Up Interactive” لدعم صناعة الألعاب الإلكترونية في سوريا
لقطات جوية لافتتاح عقدة البحرة الطرقية أمام الحركة المرورية في مدينة حماة
نادي أمية الرياضي يفتتح مدرسة لاكتشاف المواهب الكروية
كلمة “صديق”… شيفرة النصر التي بشرت السوريين مع كل تقدم ميداني للثوار.
بعد إعادة تأهيله… افتتاح الجامع الأموي الصغير في مدينة دوما بريف دمشق
وزير الصناعة: توسعة باب الهوى الصناعية تضيف 122 مقسماً وتوّفر آلاف فرص العمل
إضاءة أول شجرة ميلاد بدمشق في حي الدويلعة
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