دمشق-سانا‏

حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية من تشكّل ‏واسع للضباب بدءاً من مساء اليوم الأحد وحتى فجر وصباح يوم ‏غد الإثنين في أجزاء واسعة من محافظات إدلب وحلب وحمص ‏وحماة، وجبال الساحل.‏

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وأشارت الوزارة في بيان نشره الدفاع المدني عبر قناته على ‏التلغرام اليوم الأحد، إلى أنه من المتوقع أيضاً تشكّل الضباب في ‏أجزاء من محافظات الرقة وريف دمشق ودرعا والقنيطرة، ما ‏يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية.‏

ودعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة المواطنين إلى ‏اتباع الإرشادات التالية:‏

– تجنّب السفر خلال ساعات الليل والصباح الباكر إلا للضرورة.‏

‏- التأكد من الحالة الفنية للسيارة قبل السفر، والتحقق من جاهزية ‏الفرامل وماسحات الزجاج ومصابيح الضباب.‏

‏-القيادة بحذر، وعدم الانشغال عن الطريق، واستخدام مصابيح ‏الضباب والالتزام بالمسارات المحددة، مع ترك مسافة أمان كافية ‏بين السيارات، وتجنّب التوقف المفاجئ تفادياً للتصادم وحوادث ‏السير الناجمة عن انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.‏

‏- تخفيف السرعة وتوخي الحذر عند المنعطفات والمنحدرات ‏ومفارق الطرق، وخاصة في المناطق المذكورة، والانتباه إلى ‏المارة على الطريق، مع ضرورة التزام المشاة بالأماكن ‏المخصصة لعبور الطريق.‏

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وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حذرت يوم أمس من ‏هطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة تؤثر على عدد من ‏المناطق في سوريا خلال هذا الأسبوع ضمن الفترة الممتدة من ‏صباح يوم الثلاثاء وحتى فجر الأربعاء، إضافة إلى اضطراب ‏بحري يبدأ مساء الثلاثاء حتى عصر الخميس.‏