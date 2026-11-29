دمشق-سانا
حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية من تشكّل واسع للضباب بدءاً من مساء اليوم الأحد وحتى فجر وصباح يوم غد الإثنين في أجزاء واسعة من محافظات إدلب وحلب وحمص وحماة، وجبال الساحل.
وأشارت الوزارة في بيان نشره الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الأحد، إلى أنه من المتوقع أيضاً تشكّل الضباب في أجزاء من محافظات الرقة وريف دمشق ودرعا والقنيطرة، ما يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية.
ودعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة المواطنين إلى اتباع الإرشادات التالية:
– تجنّب السفر خلال ساعات الليل والصباح الباكر إلا للضرورة.
- التأكد من الحالة الفنية للسيارة قبل السفر، والتحقق من جاهزية الفرامل وماسحات الزجاج ومصابيح الضباب.
-القيادة بحذر، وعدم الانشغال عن الطريق، واستخدام مصابيح الضباب والالتزام بالمسارات المحددة، مع ترك مسافة أمان كافية بين السيارات، وتجنّب التوقف المفاجئ تفادياً للتصادم وحوادث السير الناجمة عن انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.
- تخفيف السرعة وتوخي الحذر عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق، وخاصة في المناطق المذكورة، والانتباه إلى المارة على الطريق، مع ضرورة التزام المشاة بالأماكن المخصصة لعبور الطريق.
وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حذرت يوم أمس من هطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة تؤثر على عدد من المناطق في سوريا خلال هذا الأسبوع ضمن الفترة الممتدة من صباح يوم الثلاثاء وحتى فجر الأربعاء، إضافة إلى اضطراب بحري يبدأ مساء الثلاثاء حتى عصر الخميس.