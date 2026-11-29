واشنطن-سانا

أظهرت دراسة سريرية حديثة أجراها باحثون من جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، أن استبدال الخبز الأبيض المصنوع من الدقيق المكرر بخبز القمح الكامل قد يسهم في تحسين استجابة الجسم للغلوكوز لدى الأشخاص المصابين بمقدمات السكري، مع تسجيل تحسن وصل إلى 27 بالمئة لدى بعض المشاركين.

وذكر موقع «ساينس أليرت» العلمي، في تقرير نشره اليوم الأحد، أن نتائج الدراسة المنشورة في مجلة «فرونتيرز إن نيوتريشن» أظهرت اختلاف استجابة المشاركين لنوعي الخبز، إذ تحسن تحمل الغلوكوز لدى بعضهم عند تناول خبز القمح الكامل، مقارنة بالخبز الأبيض، ما يشير إلى دور محتمل للاختلافات الفردية في تحديد الاستجابة للتغييرات الغذائية.

وشملت التجربة 39 شخصاً بالغاً مصابين بمقدمات السكري، واتبعوا نظامين غذائيين متطابقين في مكوناتهما باستثناء نوع الخبز، إذ تناولوا خبز القمح الكامل لمدة أسبوعين، ثم انتقلوا، بعد فترة استراحة امتدت أسبوعين، إلى تناول الخبز الأبيض المصنوع من الدقيق المكرر لمدة أسبوعين آخرين، وأجرى الباحثون خلال مراحل التجربة فحوصات للدم واختبارات لتحمل الغلوكوز.

وأظهرت النتائج أن التحسن في استجابة الجسم للغلوكوز لم يرتبط بصورة واضحة بالتغيرات في وزن الجسم أو مستويات الأنسولين أو مؤشرات الالتهاب، ما دفع الباحثين إلى دراسة احتمال مساهمة بكتيريا الأمعاء في تفسير الاختلافات المسجلة بين المشاركين.

ولاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين سجلوا مستويات أعلى من بكتيريا «Lachnoclostridium» في أمعائهم قبل بدء التجربة، أظهروا استجابة أسوأ للغلوكوز عند تناول الخبز الأبيض، في حين تحسنت استجابتهم عند استبداله بخبز القمح الكامل.

وأوضح الباحثون أن الألياف الموجودة في الحبوب الكاملة قد تؤثر في تركيب الميكروبيوم المعوي ونشاط البكتيريا المشاركة في معالجة الكربوهيدرات، وهو ما قد يساعد على تفسير تفاوت استجابة الأشخاص للأطعمة نفسها.

وأشاروا إلى أن النتائج تعزز أهمية إدراج الحبوب الكاملة في الأنماط الغذائية الصحية للأشخاص المعرضين للإصابة بالسكري من النوع الثاني، إلا أن محدودية عدد المشاركين وقصر مدة التجربة يستدعيان إجراء دراسات أوسع وأطول زمناً لتأكيد النتائج وتحديد العوامل المؤثرة في الاستجابة.

وتسلط الدراسة الضوء على أهمية مراعاة الاختلافات الفردية، ولا سيما ما يتعلق بتركيب البكتيريا المعوية، عند وضع التوصيات الغذائية، بما يساعد على تطوير أنظمة غذائية أكثر ملاءمة لاحتياجات الأفراد.