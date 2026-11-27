دمشق-سانا‏

احتفلت وزارة الداخلية اليوم الجمعة بتخريج 732 خريجاً وخريجة من دورة صف ‏الضباط ‏الأولى بعد التحرير، وذلك في المجمع التدريبي الأمني الثالث بريف ‏دمشق.

وحضر حفل التخريج الذي جاء بالتزامن مع الذكرى الثانية لانطلاق معركة “ردع ‏العدوان” وزيرا الداخلية ‏أنس خطاب والعدل مظهر الويس، وعدد من محافظي وقادة ‏الأمن الداخلي من عدة ‏محافظات وأهالي الخريجين.‏

وأفاد مراسل سانا بأنه تخرج من الدورة 651 خريجاً برتب مساعد أول ومساعد ‌‏ورقيب أول ورقيب، و81 خريجة برتبتي رقيب أول ورقيب.‏

وقال مدير معهد إعداد المدربين العقيد عبد الله أيمن المغربل في كلمة خلال ‏فعاليات تخريج ‏الدورة: نلتقي اليوم في ذكرى عظيمة من تاريخ سوريا؛ ذكرى ‏انطلاق معركة ردع ‏العدوان؛ الملحمة التي انتصر فيها أصحاب الحق على ‏جلاديهم، لنحتفي بتخريج ‏كوكبة من أبنائنا، من دورة صف الضباط الأولى بعد ‏التحرير.‏

وأضاف: حرصنا على إعداد صف ضباط قادرين على اتخاذ ‏القرارات السليمة في ‏مختلف الظروف، فصف الضباط يشكلون حجر الأساس في ‏البناء العسكري ‏والأمني، والركيزة الأساسية للانضباط والجاهزية.‏

وأكد أن الدورة ركزت على تطوير مهارات الخريجين القيادية والميدانية، وتأهيلهم ‏للاضطلاع بمهامهم ومسؤولياتهم.‏

وكانت دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير بدأت في معهد إعداد المدربين ‏في21 أيار الماضي لحملة الشهادات التقانية ‏والجامعية، وتركز على التأهيل ‏القانوني والأمني وصقل المهارات الميدانية والقيادية للالتحاق بمختلف وحدات قوى ‏الأمن ‏الداخلي.‏