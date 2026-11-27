دمشق-سانا
احتفلت وزارة الداخلية اليوم الجمعة بتخريج 732 خريجاً وخريجة من دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير، وذلك في المجمع التدريبي الأمني الثالث بريف دمشق.
وحضر حفل التخريج الذي جاء بالتزامن مع الذكرى الثانية لانطلاق معركة “ردع العدوان” وزيرا الداخلية أنس خطاب والعدل مظهر الويس، وعدد من محافظي وقادة الأمن الداخلي من عدة محافظات وأهالي الخريجين.
وأفاد مراسل سانا بأنه تخرج من الدورة 651 خريجاً برتب مساعد أول ومساعد ورقيب أول ورقيب، و81 خريجة برتبتي رقيب أول ورقيب.
وقال مدير معهد إعداد المدربين العقيد عبد الله أيمن المغربل في كلمة خلال فعاليات تخريج الدورة: نلتقي اليوم في ذكرى عظيمة من تاريخ سوريا؛ ذكرى انطلاق معركة ردع العدوان؛ الملحمة التي انتصر فيها أصحاب الحق على جلاديهم، لنحتفي بتخريج كوكبة من أبنائنا، من دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير.
وأضاف: حرصنا على إعداد صف ضباط قادرين على اتخاذ القرارات السليمة في مختلف الظروف، فصف الضباط يشكلون حجر الأساس في البناء العسكري والأمني، والركيزة الأساسية للانضباط والجاهزية.
وأكد أن الدورة ركزت على تطوير مهارات الخريجين القيادية والميدانية، وتأهيلهم للاضطلاع بمهامهم ومسؤولياتهم.
وكانت دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير بدأت في معهد إعداد المدربين في21 أيار الماضي لحملة الشهادات التقانية والجامعية، وتركز على التأهيل القانوني والأمني وصقل المهارات الميدانية والقيادية للالتحاق بمختلف وحدات قوى الأمن الداخلي.