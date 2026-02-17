تكنولوجيا التدريب تتطور .. روبوت تنس بقدرات تتبع متقدمة

كانبرا-سانا

يشهد قطاع التقنيات الرياضية تطوراً متسارعاً مع دخول أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجال التدريب، حيث طُرح مؤخراً جهاز آلي لتدريب التنس يحمل اسم Pongbot Pace S Pro، ويوفر سرعات إطلاق للكرة تصل إلى 130 كيلومتراً في الساعة، مع بطارية تشغيل تدوم حتى ثماني ساعات متواصلة.

وذكر موقع New Atlas المتخصص في أخبار الابتكارات التقنية أن الجهاز الجديد يتميز بسهولة الإعداد بعد إخراجه من العلبة، ويعتمد على مستشعرات تُثبت على جانبي الشبكة، إضافة إلى مستشعر قابل للارتداء لتفعيل وضع الذكاء الاصطناعي، ما يتيح تتبع موقع اللاعب وتعديل اتجاه الكرات بشكل ديناميكي أثناء التدريب.

ويبلغ وزن الجهاز نحو 19 كيلوغراماً، ومزوّد بعجلتين ومقبض قابل للتعديل لتسهيل نقله إلى أرض الملعب، كما تتسع حاوية الكرات لنحو 150 كرة، ويوفر أكثر من 500 تمرين تدريبي قابل للتخصيص، مع إمكانية التحكم بسرعة الإطلاق ومعدل الدوران الذي يصل إلى 60 دورة في الثانية، فضلاً عن برمجة تدريبات متنوعة تحاكي أوضاع اللعب المختلفة.

ويأتي طرح هذا الجهاز في إطار التوسع العالمي في استخدام الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المجالات الرياضية، بهدف رفع كفاءة التدريب الفردي وتوفير حلول مساندة للاعبين الهواة والمحترفين، إذ تتيح هذه التقنيات محاكاة مواقف لعب واقعية وتحليل الأداء بصورة أدق، بما يسهم في تطوير المهارات وتحسين الاستجابة الحركية.