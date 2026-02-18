«آبل» تدخل سباق الأجهزة القابلة للارتداء بثلاثة منتجات جديدة

واشنطن-سانا

كشفت تقارير إعلامية أن شركة «آبل» تُسرّع وتيرة العمل على ثلاثة أجهزة جديدة قابلة للارتداء مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تشمل نظارات ذكية، وملحقاً صغيراً مزوداً بكاميرا، إضافة إلى نسخة مطوّرة من سماعات «AirPods»، في إطار سعيها لتعزيز حضورها في هذا القطاع المتنامي.

وذكرت وكالة «بلومبرغ»، أن تطوير هذه المنتجات شهد تسارعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع احتدام المنافسة بين كبرى شركات التكنولوجيا لإطلاق جيل جديد من الأجهزة المعززة بالذكاء الاصطناعي.

وتشير المعلومات إلى أن أحد الأجهزة المرتقبة عبارة عن ملحق صغير بحجم جهاز التتبع «AirTag»، يمكن تثبيته على الملابس ويحتوي على كاميرات مدمجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف توفير تفاعل ذكي وتحليل فوري للبيئة المحيطة بالمستخدم.

كما تعمل الشركة على نظارات ذكية تحمل الاسم الرمزي «N50» مزودة بكاميرا عالية الدقة، مع توقعات ببدء إنتاجها في ديسمبر المقبل تمهيداً لطرحها عام 2027.

وفي السياق ذاته، تطور «آبل» سماعات «AirPods» بقدرات ذكاء اصطناعي جديدة، على أن تعتمد الأجهزة المرتقبة بشكل أساسي على المساعد الصوتي «Siri» مع تكامل مباشر مع هواتف «آيفون».

ويعكس هذا التوجه سعي الشركة إلى ترسيخ موقعها في سوق الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، التي يُتوقع أن تشهد نمواً متسارعاً خلال السنوات المقبلة، في ظل تحول الذكاء الاصطناعي إلى عنصر أساسي في تصميم المنتجات التقنية الحديثة.