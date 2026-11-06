باحثون صينيون يطورون فرشاة أسنان بتقنية كهربائية لمكافحة البكتيريا

بكين-سانا

طور باحثون صينيون فرشاة أسنان تجريبية تعتمد على توليد تيارات كهربائية دقيقة أثناء تنظيف الأسنان، بهدف الحد من البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان وأمراض اللثة، وتعزيز إزالة الترسبات البكتيرية.

وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» الصينية، في تقرير نشرته أمس الخميس، أن الفرشاة الجديدة طُوّرت في جامعة بكين، وتتميز بشعيرات مصنوعة من مادة بوليمرية تُعرف باسم «بولي فينيلدين فلوريد»، تولّد شحنات كهربائية عند انحنائها أثناء التنظيف، دون الحاجة إلى بطارية.

وتؤدي هذه الشحنات إلى إنتاج جزيئات أكسجين نشطة في اللعاب، تسهم في إتلاف أغشية الخلايا البكتيرية والحد من انتشارها، ما يعزز قدرة الفرشاة على مكافحة البكتيريا، إلى جانب التنظيف الميكانيكي التقليدي.

واختبر الباحثون الفرشاة في تجربة سريرية شملت 115 متطوعاً يعانون مشكلات في الأسنان واللثة، وقُسّموا إلى مجموعتين استخدمت إحداهما الفرشاة الجديدة، والأخرى فرشاة تقليدية، مع الالتزام بتعليمات موحدة لتنظيف الأسنان.

وأظهرت النتائج، بعد ثلاثة أشهر، انخفاضاً ملحوظاً في مستويات الترسبات البكتيرية والتهاب اللثة ونزيفها لدى مستخدمي الفرشاة الجديدة، مقارنة بالمجموعة التي استخدمت الفرشاة التقليدية، كما لم يُسجل المشاركون آثاراً جانبية مثل الألم أو الخدر أو الشعور بصدمة كهربائية.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة «ساينس أدفانسز» العلمية في الرابع من تشرين الثاني الجاري، فيما أشار الباحثون إلى الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتقييم فاعلية التقنية وسلامتها على المدى الطويل.

وتأتي هذه التقنية في إطار الأبحاث الرامية إلى تطوير وسائل العناية بصحة الفم والأسنان، والاستفادة من التقنيات الحديثة في تحسين كفاءة التنظيف والحد من المشكلات المرتبطة بالبكتيريا.