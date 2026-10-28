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آبل تعتمد تصميماً جديداً لتطبيق الموسيقا في تحديث iOS 27.2

ios 272 آبل تعتمد تصميماً جديداً لتطبيق الموسيقا في تحديث iOS 27.2
آبل تدخل تعديلات على التصميم البصري لتطبيق الموسيقا «آبل ميوزك»-9to5Mac

واشنطن-سانا

أدخلت شركة آبل تعديلات على التصميم البصري لتطبيق الموسيقا «آبل ميوزك» ضمن تحديث نظام التشغيل iOS 27.2، شملت تغيير أيقونة التطبيق وألوان الواجهة والأدوات، في إطار تحديث الهوية البصرية لخدمة بث الموسيقا.

وذكر موقع «9to5Mac» التقني، أمس الثلاثاء، أن التحديث الذي أُطلق هذا الأسبوع يأتي استكمالاً لتحديث الهوية البصرية للخدمة الذي أعلنته الشركة الأسبوع الماضي، موضحاً أن الأيقونة الجديدة تعتمد اللونين الأبيض والأسود، فتظهر بخلفية بيضاء وشعار موسيقي أسود في الوضع العادي، وبخلفية سوداء وشعار أبيض في الوضع الداكن، بدلاً من التصميم الأحمر السابق.

وشملت التعديلات تغيير لون علامة التبويب النشطة في شريط التنقل إلى الأزرق بدلاً من الأحمر، واعتماد خلفيات سوداء لأدوات التطبيق، إلى جانب توحيد ألوان أقسام المكتبة، بما فيها قوائم التشغيل والألبومات والفنانون والأغاني، ضمن تصميم بالأبيض والأسود.

كما حدّثت آبل مظهر قوائم التشغيل والمحطات الموسيقية التي تنسقها داخل التطبيق، باستخدام الشعار الجديد وخط أكثر سماكة وكتابة اسم الخدمة بالأحرف الصغيرة.

وتأتي هذه التغييرات ضمن مساعي الشركة إلى توحيد الهوية البصرية لخدمة «آبل ميوزك» عبر مختلف واجهاتها، فيما لم تتضمن التعديلات المذكورة تغييراً في الوظائف الأساسية للتطبيق أو طريقة الاستماع إلى الموسيقا.

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