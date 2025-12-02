“ديب سيك” الصينية تطلق نموذجين جديدين في الذكاء الاصطناعي يضاهيان أحدث النماذج العالمية

بكين-سانا

أعلنت شركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الصينية “ديب سيك”رسمياً إطلاق نموذجين جديدين، هما “DeepSeek-V3.2” ونسخته عالية الحوسبة “DeepSeek-V3.2-Speciale”.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن الشركة قولها: إن أداء نموذج “DeepSeek-V3.2” يضاهي نموذج “GPT-5″، حيث يجمع بين الكفاءة الحاسوبية العالية والقدرات المتقدمة في الاستدلال وأداء الوكيل.

أما النموذج الثاني “DeepSeek-V3.2-Speciale” فقد تفوق على “GPT-5” في مجال الحوسبة العالية، وأظهر كفاءة في الاستدلال تضاهي نموذج “Gemini-3.0-Pro”.

وتأسست شركة “ديب سيك” في تموز 2023، وتركز على البحث والتطوير في مجال النماذج اللغوية الكبيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي متعددة الوسائط، في وقت تشهد فيه الساحة العالمية منافسة متزايدة بين الشركات الرائدة في هذا القطاع.