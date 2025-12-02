“ديب سيك” الصينية تطلق نموذجين جديدين في الذكاء الاصطناعي يضاهيان أحدث النماذج العالمية

RC2LICAU491I 1738084181 "ديب سيك" الصينية تطلق نموذجين جديدين في الذكاء الاصطناعي يضاهيان أحدث النماذج العالمية

بكين-سانا

أعلنت شركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الصينية “ديب سيك”رسمياً إطلاق نموذجين جديدين، هما “DeepSeek-V3.2” ونسخته عالية الحوسبة “DeepSeek-V3.2-Speciale”.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن الشركة قولها: إن أداء نموذج “DeepSeek-V3.2” يضاهي نموذج “GPT-5″، حيث يجمع بين الكفاءة الحاسوبية العالية والقدرات المتقدمة في الاستدلال وأداء الوكيل.

أما النموذج الثاني “DeepSeek-V3.2-Speciale” فقد تفوق على “GPT-5” في مجال الحوسبة العالية، وأظهر كفاءة في الاستدلال تضاهي نموذج “Gemini-3.0-Pro”.

وتأسست شركة “ديب سيك” في تموز 2023، وتركز على البحث والتطوير في مجال النماذج اللغوية الكبيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي متعددة الوسائط، في وقت تشهد فيه الساحة العالمية منافسة متزايدة بين الشركات الرائدة في هذا القطاع.

الصين.. مهمة عودة طاقم “شنتشو-20” تسير وفق الخطة بعد تأجيلها السابق
علماء يكشفون لغز الرياح العنيفة على كوكب الزهرة
سامسونغ تكشف عن أول هاتف ذكي ثلاثي الطي
“لينكد إن” توظف بيانات مستخدميها في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي
من سوريا إلى السويد.. قصص نجاح وتميز في الزراعة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك