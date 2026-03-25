بين الذاكرة والسطح: إبراهيم الحسون ينسج عالماً بصرياً جديداً في غاليري “زوايا”

دمشق-سانا

بين طبقات اللون وملمس السطح، تشكلت في غاليري “زوايا” مساء اليوم، عوالم بصرية تستدعي ذاكرة المكان الأول، في معرض قدّم فيه الفنان التشكيلي إبراهيم الحسون تجربته الجديدة، مستعيداً ملامح البيئة الريفية بلغة تشكيلية معاصرة توازن بين التجريد والإحساس بالمادة.

يأتي المعرض بعد عودة الحسون إلى سوريا من تركيا التي أقام فيها خلال سنوات الثورة، حاملاً معه خلاصة تجربة اغتراب انعكست بوضوح في أعماله الراهنة التي بدت أكثر انفتاحاً على التجريب، وأكثر تركيزاً على البنية الداخلية للوحة.

تنويع تقني واشتغال على السطح

ضم المعرض 16 عملاً فنياً بأحجام متفاوتة، نفّذها الفنان باستخدام تقنيات متعددة على سطح اللوحة، مع اعتماد واضح على التكثيف والاشتغال على حساسية سطح اللوحة، عبر إدخال مواد مختلفة تسهم في بناء تكوين بصري غني ومفتوح على التأويل.

تنبثق ثيمات الأعمال من الذاكرة البصرية المرتبطة ببيئة الفنان الأولى، حيث تحضر الألوان الصريحة كامتداد لصفاء الريف، فيما تظهر عناصر كتابية كأثر بصري داخل التكوين أو في خلفيات متقشفة، بعيداً عن أي دلالة مباشرة.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح الحسون أن أعماله “تنطلق من ذاكرة بصرية مرتبطة بالمكان الذي ينتمي إليه في ريف حلب، حيث الألوان الطبيعية والبسيطة”، مؤكداً تركيزه على “بناء سطح اللوحة من خلال مواد متعددة تمنحها حضوراً حسياً، والبحث عن أشكال جديدة تتحول إلى أثر بصري داخل المساحة التشكيلية”.

تحوّل لافت وتناغم بصري

يرى الفنان والناقد التشكيلي غازي عانا أن المعرض يشكّل تحولاً واضحاً في تجربة الحسون، مشيراً إلى أنه “يحافظ على خصوصيته الفنية، لكنه يذهب اليوم إلى فضاءات أكثر تنوعاً، مع اشتغال واضح على تجريد الطبيعة والطبيعة الصامتة”.

وأضاف عانا: إن “المجموعة المعروضة متماسكة ومتناغمة، سواء من حيث الصياغات أو منظومة الألوان التي بدت مختلفة، ما يمنح المتلقي قراءة جديدة، مؤكداً أهمية المعرض كمرحلة متقدمة في مسار الفنان”.

إبراهيم الحسون، المولود في ريف حلب عام 1972، حاصل على دبلوم الدراسات العليا في الفنون الجميلة – قسم التصوير الزيتي من جامعة دمشق عام 1996 حيث أقام أكثر من عشرين معرضاً فردياً في سوريا وتركيا ومصر وإسبانيا وغيرها، ونال عدة جوائز، أبرزها جائزة البردة العالمية في أبو ظبي عام 2017.

يؤكد معرض الحسون في غاليري “زوايا” حضور تجربة تتقاطع فيها الذاكرة الشخصية مع البحث التشكيلي، حيث تتحول العناصر البسيطة إلى بنى بصرية معاصرة تعكس وعياً فنياً يسعى إلى تطوير أدواته والانفتاح على آفاق جديدة في التعبير.