‏دمشق-سانا

‏‏انطلقت اليوم الخميس، فعاليات المنتدى الإقليمي الثلاثي “جسور التعافي: نحو مستقبل مشترك للعمل اللائق في المنطقة” في فندق غولدن مزة بدمشق، والذي تنظمه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO)، بمشاركة عدد من وزراء العمل في الدول المجاورة، وسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في سوريا، وممثلين عن أصحاب العمل والعمال.

‏ويتناول المنتدى الذي يستمر يومين محاور عدة تشمل العودة الطوعية، ودعم العمل اللائق في سوريا، وبناء نهج قائم على الحقوق لتنقل العمالة في المنطقة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وإشراك القطاع الخاص من أجل تعافٍ اقتصادي مستدام وشامل، وخلق فرص العمل وإدماج المرأة في سوق العمل.

تعزيز التعاون الإقليمي في مجال العمل

أكّدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات في كلمة لها سعي سوريا لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال العمل، مبينةً أن الحوار الثلاثي بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال ليس شعاراً يُرفع في المؤتمرات، بل نهج عمل بدأت الحكومة السورية بتطبيقه.

وأشارت قبوات إلى أن وراء كل رقم من أرقام العودة الطوعية إلى سوريا عائلة تبحث عن عمل لائق، مشددة على ضرورة الاعتراف المتبادل بالمهارات بحيث تُحتسب المهارات والخبرات التي اكتسبها العامل في الخارج عند عودته إلى بلده، إضافةً إلى نقل حقوق الضمان الاجتماعي وسنوات العمل، بما يضمن عدم ضياع السنوات والحقوق عند عبور الحدود.

ولفتت إلى أهمية تبادل معلومات سوق العمل لتحديد أماكن توافر الفرص والمهارات المطلوبة، والاستقدام العادل والتنقل المنظم، بما يحمي حقوق العامل وصاحب العمل معاً، مؤكدة أن كل مبادرة يتم الاتفاق عليها يجب أن تشكل أساساً ضمن منظومة متكاملة ومستدامة، لا أن تكون مشروعاً منفرداً ينتهي بانتهاء تمويله.

العودة الطوعية والكريمة للاجئين

بدوره أشار وزير العمل اللبناني محمد حيدر عبر تقنية الاتصال المرئي إلى أهمية تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات العمل والتدريب والحماية الاجتماعية، لمواجهة التحديات المشتركة ودعم التعافي الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشدداً على أن عودة السوريين إلى بلدهم يجب أن تكون طوعية وكريمة ومستدامة، ضمن إطار واضح يحدد معايير الأمان والجهات المرجعية المعنية، مع احترام الأطر القانونية والمؤسساتية.

من جهته أكّد وزير العمل الأردني نضال القطامين، عمق الروابط التاريخية والأخوية بين سوريا والأردن، وعلى دعم بلاده للعودة الطوعية والكريمة للاجئين السوريين إلى بلدهم وتوظيف خبراتهم المكتسبة في إعادة إعمارها، لافتاً إلى أهمية تحويل الحوار إلى خطوات عملية، وتوجيه التمويل نحو برامج تشغيل مستدامة.

من جانبها بيّنت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان العراق كويستان محمد عبد الله، أن العودة المستدامة لا تُقاس بمجرد العودة الجغرافية للأفراد إلى مناطقهم الأصلية فحسب، بل ينبغي أن يتمكن هؤلاء الأفراد من إعادة بناء حياتهم بصورة آمنة وكريمة، وأن تتوفر لهم فرص العمل والإنتاج، معتبرة أن نجاح جهود التعافي وإعادة الإعمار يتطلب وضع الإنسان في صميم عملية التنمية، واعتبار العمل اللائق والآمن ركيزة أساسية للاستقرار والاندماج الاجتماعي.

شراكة متكاملة بين الدول

رأت المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية في الدول العربية ربا جرادات، أن المرحلة الراهنة تتيح فرصاً جديدة للتعاون، في ظل حاجة سوريا إلى المهارات والاستثمارات اللازمة لإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد، مشددةً على أن التعاون المطلوب لا ينبغي أن يكون باتجاه واحد، بل شراكة متكاملة بين دول المنطقة تضمن حماية حقوق العمال أينما وجدوا.

دور القطاع الخاص

بدوره، أكّد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان دور القطاع الخاص كشريك أساسي ومحرك رئيس في التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتنشيط الإنتاج الصناعي، مبيّناً أن خلق فرص العمل وتحقيق التنمية يتطلبان تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال.

وأوضح أن الصناعة السورية، رغم التحديات التي مرت بها البلاد، أظهرت مرونة وقدرة على مواصلة الإنتاج، داعياً إلى إعادة تأهيل المنشآت الصناعية وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتحديث التقنيات واستقطاب الاستثمارات، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة تستوعب العمالة المحلية والعائدين.

معالجة التحديات المعيشية وضمان الحقوق

من جهته أكّد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا عبد العليم البكور، أن عودة العمال السوريين من الخارج تتطلب معالجة التحديات المعيشية والمهنية وضمان حقوقهم، داعياً إلى العمل على ضمان نقل حقوقهم التأمينية واحتساب سنوات عملهم في الخارج، وتوفير فرص عمل تتناسب مع خبراتهم ومهاراتهم وتأمين السكن اللائق لهم، وتطوير برامج التدريب المهني وتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية، ودعم منظومة التأمينات الاجتماعية.

جهود الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة

أكّد سفير الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت، دعم الاتحاد لسوريا في إيجاد فرص مولدة للدخل، بما يضمن حياة أفضل لجميع السوريين، إضافةً إلى الاستمرار بدعم سوريا عبر مؤسسات أوروبية في المجالات الإنسانية، إلى جانب مبادرات في مجال العمل بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

بدورها أكّدت المنسقة الإنسانية المقيمة للأمم المتحدة في سوريا ناتالي فوستييه، أهمية اللقاءات بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال، وتبادل المعلومات حول سوق العمل واحتياجاته، وأهمية العمل مع الجهات المعنية في سوريا لتوفير فرص عمل لائقة للباحثين عن عمل.

من ناحيته أشار المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية محمد أنس السبع إلى أن أسواق العمل في المنطقة ليست بمعزل عن بعضها البعض، والتحديات التي تواجه الدول، على اختلاف سياقاتها الوطنية، تحمل في طياتها فرصاً مشتركة للتعاون وتبادل الخبرات والعمل المشترك، لافتاً إلى أن أهمية المنتدى تجسد جوهر عمل المنظمة، المتمثل في الحوار الاجتماعي والشراكة بين أطراف العمل الثلاثة كأساس لبناء سياسات أكثر استدامة وشمولاً واستجابة لاحتياجات الإنسان.

‏إطلاق البرنامج الوطني للتشغيل والإدماج ‏الاقتصادي “مسارات”

وخلال فعاليات المنتدى أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل البرنامج الوطني للتشغيل والإدماج ‏الاقتصادي “مسارات”، الذي يهدف إلى تأمين عمل لائق ودخل مستدام عن طريق تمكين ‏الأفراد والأسر من الوصول إلى فرص اقتصادية مناسبة والاستمرار فيها، كما يستهدف فئات النساء والشباب وذوي الإعاقة والعائدين والنازحين.‏

وفي تصريح لـ سانا، أكّد ممثل عمال الأردن في المنتدى خالد الزيود، أن التعاون المشترك ينطلق من رؤية القيادات السياسية في البلدين، والتي دعت إلى إطلاق مشاريع تهدف لخدمة الشعبين في إطار العمل والعمال، من حيث رفع كفاءة المهارات والقدرات، وتوسيع الاتفاقيات في مجالات التجارة والاقتصاد، بما يتيح تبادل المنتجات الأردنية والسورية في أسواق البلدين.

حضر المنتدى حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان، ومديرة إدارة المغتربين واللاجئين في وزارة الخارجية والمغتربين نهلة عثمان، وشخصيات رسمية.

‌‏وفي أيلول الماضي شاركت الوزيرة قبوات افتراضياً عبر تقنية الفيديو، في اجتماع تشاوري وزاري ضمن جلسات مؤتمر العمل العربي في القاهرة، حيث تم بحث إمكانية استضافة دمشق للمنتدى الإقليمي الثلاثي قبل نهاية العام الحالي، بما يعيد تفعيل دور سوريا في المشهد العمالي العربي.