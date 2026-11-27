دمشق-سانا

أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن معركة “ردع العدوان” التي بدأت في مثل هذا اليوم قبل عامين، شكلت نقطة تحول، وفصلاً جديداً في حكاية السوريين، بما حملته من دروس مستمرة ستظل خالدة.

وقال برنية عبر منصة “إكس” اليوم الجمعة: “لم تكن معركة عادية في حسابات الإمكانات وموازين القوة، لكنها حملت إرادةً لم تنكسر، وعزيمةً لم تستسلم، وإيماناً بأن ما يبدو مستحيلاً قد يصبح واقعاً بإذن الله”.

وأضاف: “هي الإرادة ذاتها التي يجب أن تبقى معنا في معركة التنمية والبناء والإصلاح، والعزيمة على كتم صوت الشائعات والتشويش ممن يتربصون شراً بسوريا، والإيمان بالهدف الأسمى بأن يكون بلدنا وطناً نفتخر ونعتز به، يحقق حياة كريمة لأبنائه جميعاً”.

وتابع برنية: “استحضر في هذه الذكرى كلمة السيد الرئيس أحمد الشرع وما حملته من معان عن سنوات الإعداد والعمل بصمت، والتغلب على التحديات، وصناعة الإمكانات رغم محدوديتها، والاتكال على الله مع الأخذ بالأسباب”.

وأوضح وزير المالية أن معنى النصر ليس في لحظة الوصول وحدها، بل في عودة الأب إلى بيته، واحتضان الأم أبناءها بعد غياب، واستعادة المهجّر أرضه، والسجين حريته، وأن يستعيد السوريين حقهم في أن يحلموا ويعيشوا بكرامة.

وقال: “لأننا نعرف قسوة الطريق وما تطلبه من تضحيات، لن نسمح للشائعات والأكاذيب ومحاولات الإحباط والتضليل، أن تنتزع منا عزمنا، نحن لا ننكر صعوبات المرحلة، ولا ندعي المثالية، ولا نخشى النقد أو مراجعة الأخطاء، لكننا نرفض أن يتحول النقد إلى يأس، أو أن تصبح الأخطاء ذريعةً للتشكيك بقدرتنا على النهوض”.

المضي في مسيرة إعادة البناء

شدد وزير المالية على المضي دون كلل أو ملل في مسيرة إعادة بناء المؤسسات والإصلاح الاقتصادي والمالي ومكافحة الفقر وتحسين معيشة المواطن.

وأضاف: “هي معركة أخرى أمامنا اليوم، لا تقل أهمية عن سابقتها، معركة التنمية والبناء، معركة محاربة الفقر والبطالة وضعف الإنتاج، معركة ترسيخ النزاهة والعدالة، معركة بناء اقتصاد يتيح لنا العيش بكرامة ويفتح لأبنائنا أبواب المستقبل”.

وأكد برنية أن الوفاء للتضحيات يكون بحماية المال العام، ومواجهة الفساد والهدر، وتحسين إدارة الموارد المتاحة، وترجمة النصر إلى نتائج ملموسة في التنمية وحياة المواطنين يوماً بعد يوم، من خلال استعادة استقرار البيوت، وعودة الأراضي والمصانع إلى الإنتاج، وتوفير فرص العمل للشباب، وضمان العيش الكريم للأسر.

وقال: “لعل أجمل ما نرويه لأبنائنا بعد أعوام، هو كيف جعلنا من ذلك الانتصار بدايةً لمعركة البناء، ومواجهة الفقر، واستعادة الحياة، وصناعة مستقبلٍ يليق بتضحياتنا وأحلامنا”.

ومع فجر الـ27 من تشرين الثاني 2024، انطلقت معركة “ردع العدوان”، وانتهت في ‌‏الثامن من كانون الأول 2024 بتحرير سوريا من النظام البائد، وانتصار ثورة ‏الشعب ‏السوري التي قدم من أجلها نحو مليون شهيد.