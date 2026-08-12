العثور على أشرطة نادرة من لعبة «سوبر ماريو» في متجر أمريكي

واشنطن-سانا

عثر صاحب متجر متخصص بالألعاب القديمة في ولاية ويسكونسن الأمريكية على مجموعة نادرة من أشرطة لعبة «سوبر ماريو» تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وسط توقعات بأن تحقق أسعاراً مرتفعة عند طرحها في مزاد علني.

ونقلت وكالة «يو بي آي» الأمريكية أمس الثلاثاء عن جيسون جانوس، مالك موقع «نينتندو واير» المتخصص بألعاب الفيديو، أن متجر «ون ستوب وندرز» كان يضم 97 شريطاً مغلفاً من لعبة «سوبر ماريو» المخصصة لجهاز «نينتندو» الأصلي، مشيراً إلى أن الفحوص أظهرت اختلافها عن النسخ المعروفة والمتداولة، وأن تاريخ إنتاجها يعود إلى أواخر آب عام 1993، أي بعد نحو عامين من آخر إنتاج معروف للعبة.

وأوضح كيفن براون، صاحب المتجر، أن هذه الأشرطة وصلت إليه قبل نحو ست سنوات عن طريق أحد البائعين، الذي أفاد بأن جده كان يعمل في شركة لاستخراج المعادن الثمينة، وأن شركة «نينتندو» زودتها بالأشرطة بهدف استخراج الذهب من مكوناتها الإلكترونية، إلا أن العملية لم تتم.

وحصل خمسة من الأشرطة على أعلى درجة ممكنة في عمليات التقييم، في نتيجة غير مسبوقة بالنسبة إلى أشرطة مخصصة لجهاز «نينتندو» الأصلي، ما أسهم في رفع قيمتها لدى هواة جمع ألعاب الفيديو والنسخ النادرة.

وتعد «سوبر ماريو» من أشهر سلاسل ألعاب الفيديو في العالم، وحققت إصداراتها مبيعات بعشرات الملايين منذ ظهورها في ثمانينيات القرن الماضي، فيما لا تزال الأسباب الدقيقة لإنتاج هذه النسخ النادرة غير معروفة.

ويرجح مختصون أن تكون الأشرطة قد أُنتجت لاستخدامها كقطع غيار لأغراض الصيانة، أو ضمن حزمة كانت «نينتندو» تخطط لطرحها ولم تصل إلى الأسواق، في انتظار ما قد تكشفه عمليات الفحص والمزاد المرتقب عن تاريخها.