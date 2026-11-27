دمشق-سانا

تركزت محاور الدورة التدريبية التي نظمتها هيئة الطاقة الذرية السورية ‏بعنوان “أساسيات التقانات النانوية وتطبيقاتها في تشخيص وعلاج السرطان”، ‌على موضوعات علمية متخصّصة في مجال التقانات النانوية وتطبيقاتها ‏الطبية.‏

وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة، أن البرنامج العلمي ‏للدورة التي أقيمت في دمشق على مدى ثلاثة أيام، تضمن التعريف بالتقانات ‏النانوية واستخداماتها في الطب، والتعرف إلى المواد النانوية وخصائصها ‏الفريدة، وطرق تصنيعها وتوصيفها، إلى جانب استعراض الطرق الحالية ‏للكشف عن السرطان وعلاجه، وخصائص المواد النانوية المستخدمة في ‏التطبيقات التشخيصية والعلاجية، فضلاً عن استراتيجيات حديثة لمكافحة ‏الأمراض السرطانية.‏

وأشارت الهيئة إلى أن برنامج الدورة تضمن محاضرات نظرية وتدريبات ‏عملية في قسمي الفيزياء والطب الإشعاعي، أتاحت للمشاركين التعرف إلى ‏الجوانب التطبيقية المرتبطة بموضوعات الدورة، وتعزيز الصلة بين الأسس ‏العلمية والتطبيقات العملية للتقانات النانوية.‏

ولفتت الهيئة إلى أن إقامة هذه الدورة تأتي في سياق أنشطة هيئة الطاقة ‏الذرية السورية الهادفة إلى تعزيز التدريب والتأهيل العلمي التخصّصي، ‏ومتابعة التطورات في مجالات التقانات المتقدّمة، وتوسيع نطاق المعرفة ‏بتطبيقاتها في المجالات الطبية والبحثية.‏

وكانت هيئة الطاقة الذرية اختتمت في الـ 19 من الشهر الجاري دورة ‏تدريبية حملت عنوان ‏”التعبير ‌‏البروتيني: من المورثة إلى اللقاح”‏، شاركت فيها مجموعة من الباحثين والمتخصّصين، وتهدف إلى ‏تعزيز البحث العلمي ‏وتطوير ‏القدرات الوطنية في مجالات التقانة الحيوية والهندسة ‏الوراثية.‏