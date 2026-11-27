دمشق-سانا
تركزت محاور الدورة التدريبية التي نظمتها هيئة الطاقة الذرية السورية بعنوان “أساسيات التقانات النانوية وتطبيقاتها في تشخيص وعلاج السرطان”، على موضوعات علمية متخصّصة في مجال التقانات النانوية وتطبيقاتها الطبية.
وأوضحت الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة، أن البرنامج العلمي للدورة التي أقيمت في دمشق على مدى ثلاثة أيام، تضمن التعريف بالتقانات النانوية واستخداماتها في الطب، والتعرف إلى المواد النانوية وخصائصها الفريدة، وطرق تصنيعها وتوصيفها، إلى جانب استعراض الطرق الحالية للكشف عن السرطان وعلاجه، وخصائص المواد النانوية المستخدمة في التطبيقات التشخيصية والعلاجية، فضلاً عن استراتيجيات حديثة لمكافحة الأمراض السرطانية.
وأشارت الهيئة إلى أن برنامج الدورة تضمن محاضرات نظرية وتدريبات عملية في قسمي الفيزياء والطب الإشعاعي، أتاحت للمشاركين التعرف إلى الجوانب التطبيقية المرتبطة بموضوعات الدورة، وتعزيز الصلة بين الأسس العلمية والتطبيقات العملية للتقانات النانوية.
ولفتت الهيئة إلى أن إقامة هذه الدورة تأتي في سياق أنشطة هيئة الطاقة الذرية السورية الهادفة إلى تعزيز التدريب والتأهيل العلمي التخصّصي، ومتابعة التطورات في مجالات التقانات المتقدّمة، وتوسيع نطاق المعرفة بتطبيقاتها في المجالات الطبية والبحثية.
وكانت هيئة الطاقة الذرية اختتمت في الـ 19 من الشهر الجاري دورة تدريبية حملت عنوان ”التعبير البروتيني: من المورثة إلى اللقاح”، شاركت فيها مجموعة من الباحثين والمتخصّصين، وتهدف إلى تعزيز البحث العلمي وتطوير القدرات الوطنية في مجالات التقانة الحيوية والهندسة الوراثية.