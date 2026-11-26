الحسكة-سانا
استُشهد عنصران من قوى الأمن الداخلي وأصيب خمسة آخرون، نتيجة انفجار دراجة نارية مفخخة قرب مركز لقوى الأمن الداخلي في مدينة الحسكة.
وأوضح قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة العميد مروان العلي في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء، أن تنظيم “داعش” الإرهابي شنّ هجوماً على أحد المقرات التابعة لوزارة الداخلية في حي المشيرفة غرب مدينة الحسكة باستخدام أربع دراجات نارية.
وأوضح أن أحد المهاجمين أقدم على تفجير نفسه عند مدخل المقر، ما أسفر عن استشهاد عنصرين من قوى الأمن الداخلي وإصابة خمسة آخرين.
وأشار العلي إلى أنه أعقب التفجير اندلاع اشتباكات بين عناصر قوى الأمن الداخلي والمهاجمين في محيط المقر، وسط استنفار أمني في المنطقة، مؤكداً السيطرة على الموقف وعودة الهدوء، ونشر دوريات أمنية في محيط الموقع.
كما بيّنت قوى الأمن الداخلي عبر قناتها على تلغرام أن الاشتباكات مع المهاجمين الأربعة من تنظيم “داعش” الإرهابي أسفرت عن مقتل اثنين منهما، فيما قام اثنان آخران بتفجير نفسيهما.
من جهته، أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي في تصريح لمراسل سانا، أن القوات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة فور وقوع الهجوم، واتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين محيط الموقع ومنع أي تداعيات إضافية، بالتوازي مع بدء عمليات المتابعة والتحقيق لكشف ملابسات الهجوم وتحديد هوية منفذيه.
وأشار إلى أن التحقيقات الأولية تفيد بأن الهجوم نفذته خلية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي، مؤكداً أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة تواصل جهودها لملاحقة الخلايا الإرهابية وتجفيف منابعها، وأن أمن المواطنين واستقرار المنطقة مسؤولية لن تتراجع عن القيام بها.