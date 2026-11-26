الحسكة-سانا‏

استُشهد عنصران من قوى الأمن الداخلي وأصيب خمسة آخرون، نتيجة انفجار دراجة نارية ‌‏مفخخة قرب مركز لقوى الأمن الداخلي في مدينة الحسكة.‏

وأوضح قائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة العميد مروان العلي في تصريح للصحفيين ‌‏اليوم الأربعاء، أن تنظيم “داعش” الإرهابي شنّ هجوماً على أحد المقرات التابعة لوزارة الداخلية ‌‏في حي المشيرفة غرب مدينة الحسكة باستخدام أربع دراجات نارية.‏

وأوضح أن أحد المهاجمين أقدم على تفجير نفسه عند مدخل المقر، ما أسفر عن استشهاد ‌‏عنصرين من قوى الأمن الداخلي وإصابة خمسة آخرين.‏

وأشار العلي إلى أنه أعقب التفجير اندلاع اشتباكات بين عناصر قوى الأمن الداخلي ‌‏والمهاجمين في محيط المقر، وسط استنفار أمني في المنطقة، مؤكداً السيطرة على الموقف ‌‏وعودة الهدوء، ونشر دوريات أمنية في محيط الموقع.‏

كما بيّنت قوى الأمن الداخلي عبر قناتها على تلغرام أن الاشتباكات مع المهاجمين الأربعة من ‏تنظيم “داعش” الإرهابي أسفرت عن مقتل اثنين منهما، فيما قام اثنان آخران بتفجير نفسيهما.‏

من جهته، أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي في تصريح لمراسل سانا، أن القوات الأمنية ‌‏فرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة فور وقوع الهجوم، واتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين محيط ‌‏الموقع ومنع أي تداعيات إضافية، بالتوازي مع بدء عمليات المتابعة والتحقيق لكشف ملابسات ‌‏الهجوم وتحديد هوية منفذيه.‏

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية تفيد بأن الهجوم نفذته خلية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي، ‌‏مؤكداً أن قيادة الأمن الداخلي في محافظة الحسكة تواصل جهودها لملاحقة الخلايا الإرهابية ‌‏وتجفيف منابعها، وأن أمن المواطنين واستقرار المنطقة مسؤولية لن تتراجع عن القيام بها.‏

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