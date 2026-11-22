واشنطن-سانا

أعلن تطبيق المراسلة الأمريكي «سيجنال» (Signal) توسيع إجراءات حماية الخصوصية على الهواتف المحمولة، من خلال تقييد التقاط لقطات الشاشة داخل التطبيق، بهدف الحد من وصول أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة في أنظمة التشغيل إلى محتوى المحادثات والمعلومات الحساسة المعروضة على الشاشات.

وذكر الموقع الرسمي للتطبيق في تدوينة نشرها أول أمس، أن هذه الخطوة تأتي استجابة للمخاوف المتزايدة من قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي المدمجين في أنظمة التشغيل الحديثة، مثل أندرويد وiOS وويندوز وmacOS، على الاطلاع على المعلومات الظاهرة على شاشات المستخدمين والتفاعل معها، ما قد يعرّض خصوصية الاتصالات الرقمية للخطر.

وأوضح الموقع أن وصول هذه الأدوات إلى محتوى المحادثات قد يتيح لها جمع معلومات حساسة وتخزينها، سواء في قواعد بيانات محلية أو على خوادم خارجية، الأمر الذي قد يعرض بيانات أطراف المحادثة للخطر، ويحد من قدرة تطبيقات المراسلة على حمايتها بعد وصولها إلى أنظمة خارجية.

وكان التطبيق قد بدأ بتعطيل التقاط لقطات الشاشة افتراضياً على نظام ويندوز، قبل توسيع هذه الإجراءات لتشمل الهواتف العاملة بنظامي أندرويد وiOS، في محاولة للحد من وصول البرامج والأدوات الخارجية إلى محتوى المحادثات المعروض على الشاشة.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تزايد دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة التشغيل، وما تطرحه من تحديات جديدة أمام حماية البيانات الشخصية وخصوصية الاتصالات الرقمية.