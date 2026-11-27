باريس-سانا‏

ارتفعت أسعار القمح في بورصة يورونكست الأوروبية اليوم الجمعة، إلى ‏أعلى مستوياتها في شهر، مدفوعة باضطرابات شحن الحبوب عبر البحر ‏الأسود على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، ما عزز التوقعات ‏باستمرار الطلب على إمدادات الاتحاد الأوروبي.‏

وذكرت وكالة رويترز أن عقد القمح الأكثر نشاطاً تسليم آذار ارتفع بنسبة ‌‏1.5 بالمئة إلى 241.25 يورو للطن، بعدما لامس 242 يورو، وهو أعلى ‏مستوى له منذ 20 تشرين الأول الماضي، بينما صعد عقد كانون الأول، ‏الأقرب استحقاقاً، بنسبة 1.4 بالمئة إلى 247.25 يورو للطن، بعدما سجل ‌‏248.25 يورو.‏

وتلقت الأسعار دعماً من المكاسب في الأسواق المالية، بعد انحسار ‏مخاوف المستثمرين المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في وقت ترقب فيه ‏المتعاملون استئناف التداول في أسواق الحبوب بمدينة شيكاغو عقب عطلة ‏عيد الشكر.‏

اضطرابات الشحن في البحر الأسود

وأبقى استهداف روسي لسفينتي شحن هذا الأسبوع قرب ميناء أوديسا ‏الأوكراني، كانتا تحملان أكثر من 100 ألف طن من الحبوب، المخاوف ‏بشأن اضطراب تجارة الحبوب في البحر الأسود، وأضعف الآمال ‏بالتوصل إلى هدنة تضمن سلامة الملاحة البحرية، ما عزز احتمالات ‏تحول مزيد من الطلب إلى الدول المصدرة للحبوب في الاتحاد الأوروبي.‏

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية كشفت في الأول من تشرين ‏الثاني الجاري، أن روسيا بدأت اختبار مسار جديد لتصدير الحبوب عبر ‏ميناء مورمانسك في القطب الشمالي، في محاولة للحد من تأثير ‏الاضطرابات الأمنية المتزايدة في البحر الأسود على حركة الشحن ‏التجاري.‏

ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في شباط عام 2022، تسببت ‏الهجمات المتبادلة والعقوبات والقيود اللوجستية باضطراب حركة ‏الشحن، ما دفع الجانبين إلى البحث عن طرق بديلة لتصدير منتجاتهما ‏الزراعية والحفاظ على حصتيهما في الأسواق العالمية.‏