باريس-سانا
ارتفعت أسعار القمح في بورصة يورونكست الأوروبية اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوياتها في شهر، مدفوعة باضطرابات شحن الحبوب عبر البحر الأسود على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، ما عزز التوقعات باستمرار الطلب على إمدادات الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة رويترز أن عقد القمح الأكثر نشاطاً تسليم آذار ارتفع بنسبة 1.5 بالمئة إلى 241.25 يورو للطن، بعدما لامس 242 يورو، وهو أعلى مستوى له منذ 20 تشرين الأول الماضي، بينما صعد عقد كانون الأول، الأقرب استحقاقاً، بنسبة 1.4 بالمئة إلى 247.25 يورو للطن، بعدما سجل 248.25 يورو.
وتلقت الأسعار دعماً من المكاسب في الأسواق المالية، بعد انحسار مخاوف المستثمرين المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في وقت ترقب فيه المتعاملون استئناف التداول في أسواق الحبوب بمدينة شيكاغو عقب عطلة عيد الشكر.
اضطرابات الشحن في البحر الأسود
وأبقى استهداف روسي لسفينتي شحن هذا الأسبوع قرب ميناء أوديسا الأوكراني، كانتا تحملان أكثر من 100 ألف طن من الحبوب، المخاوف بشأن اضطراب تجارة الحبوب في البحر الأسود، وأضعف الآمال بالتوصل إلى هدنة تضمن سلامة الملاحة البحرية، ما عزز احتمالات تحول مزيد من الطلب إلى الدول المصدرة للحبوب في الاتحاد الأوروبي.
وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية كشفت في الأول من تشرين الثاني الجاري، أن روسيا بدأت اختبار مسار جديد لتصدير الحبوب عبر ميناء مورمانسك في القطب الشمالي، في محاولة للحد من تأثير الاضطرابات الأمنية المتزايدة في البحر الأسود على حركة الشحن التجاري.
ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في شباط عام 2022، تسببت الهجمات المتبادلة والعقوبات والقيود اللوجستية باضطراب حركة الشحن، ما دفع الجانبين إلى البحث عن طرق بديلة لتصدير منتجاتهما الزراعية والحفاظ على حصتيهما في الأسواق العالمية.