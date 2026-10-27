الهيئة الوطنية للمفقودين تبحث مع السفير الهولندي التعاون في بناء القدرات

دمشق-سانا
بحث معاون رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين عمار العيسى، مع سفير مملكة هولندا لدى سوريا ألكسندر جيرتز، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير الإمكانات المؤسسية والفنية للهيئة، ويدعم جهودها في معالجة قضية المفقودين.
واطّلع السفير الهولندي خلال اللقاء، الذي عُقد اليوم الثلاثاء في مقر الهيئة بدمشق، على طبيعة عمل الهيئة واختصاصاتها، وأبرز برامجها الوطنية الهادفة إلى كشف مصير المفقودين ودعم عائلاتهم، وتعزيز الاستجابة الوطنية لهذه القضية الإنسانية.
الاستجابة لاحتياجات عائلات المفقودين
وأكد العيسى لـ سانا على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين في دعم جهود الهيئة وتطوير قدراتها، مشيراً إلى أن بناء القدرات وتبادل الخبرات يشكّلان ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، بما ينعكس إيجاباً على الاستجابة لاحتياجات عائلات المفقودين، ودعم حقها في معرفة مصير أحبائها.
ويأتي اللقاء في إطار جهود الهيئة الوطنية للمفقودين لتعزيز التواصل مع الشركاء الدوليين وتوسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الصلة بعملها، بما يدعم بناء استجابة وطنية مستدامة لقضية المفقودين تستند إلى المهنية وتصون الكرامة الإنسانية، وتعزز مسار الحقيقة والإنصاف.