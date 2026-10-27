الأربعاء 28 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: الهيئة الوطنية للمفقودين تبحث مع السفير الهولندي التعاون في بناء القدرات
بحث
بحث
sana-logo-mobile

الهيئة الوطنية للمفقودين تبحث مع السفير الهولندي التعاون في بناء القدرات

photo 1 2026 10 27 15 10 32 الهيئة الوطنية للمفقودين تبحث مع السفير الهولندي التعاون في بناء القدرات
معاون رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين عمار العيسى مع سفير مملكة ‏هولندا لدى سوريا ألكسندر جيرتز -دمشق -سانا

دمشق-سانا‏

بحث معاون رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين عمار العيسى، مع سفير مملكة ‏هولندا لدى سوريا ألكسندر جيرتز، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال ‏بناء القدرات وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير الإمكانات المؤسسية ‏والفنية للهيئة، ويدعم جهودها في معالجة قضية المفقودين.‏

واطّلع السفير الهولندي خلال اللقاء، الذي عُقد اليوم الثلاثاء في مقر الهيئة ‏بدمشق، على طبيعة عمل الهيئة واختصاصاتها، وأبرز برامجها الوطنية ‏الهادفة إلى كشف مصير المفقودين ودعم عائلاتهم، وتعزيز الاستجابة الوطنية ‏لهذه القضية الإنسانية.‏

الاستجابة لاحتياجات عائلات المفقودين

photo 2 2026 10 27 15 10 32 الهيئة الوطنية للمفقودين تبحث مع السفير الهولندي التعاون في بناء القدرات

وأكد العيسى لـ سانا على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين في دعم جهود ‏الهيئة وتطوير قدراتها، مشيراً إلى أن بناء القدرات وتبادل الخبرات يشكّلان ‏ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، بما ينعكس إيجاباً على ‏الاستجابة لاحتياجات عائلات المفقودين، ودعم حقها في معرفة مصير ‏أحبائها.‏

ويأتي اللقاء في إطار جهود الهيئة الوطنية للمفقودين لتعزيز التواصل مع ‏الشركاء الدوليين وتوسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الصلة بعملها، بما ‏يدعم بناء استجابة وطنية مستدامة لقضية المفقودين تستند إلى المهنية ‏وتصون الكرامة الإنسانية، وتعزز مسار الحقيقة والإنصاف.‏

خميرة سكر حمص تعود إلى السوق المحلية وتغطي احتياجات 6 محافظات
مشتى الحلو… بلدة سياحية تحتضن التراث والطبيعة في قلب طرطوس
تكريم مجموعة من النساء المتميزات في احتفالية باللاذقية
مبادرات تطوعية في مصياف لمساعدة الأهالي وتخفيف الأعباء عنهم
“إدارة الموارد المائية في ظروف الجفاف”… ورشة عمل باللاذقية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك