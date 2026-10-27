الهيئة الوطنية للمفقودين تبحث مع السفير الهولندي التعاون في بناء القدرات

دمشق-سانا‏

بحث معاون رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين عمار العيسى، مع سفير مملكة ‏هولندا لدى سوريا ألكسندر جيرتز، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال ‏بناء القدرات وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير الإمكانات المؤسسية ‏والفنية للهيئة، ويدعم جهودها في معالجة قضية المفقودين.‏

واطّلع السفير الهولندي خلال اللقاء، الذي عُقد اليوم الثلاثاء في مقر الهيئة ‏بدمشق، على طبيعة عمل الهيئة واختصاصاتها، وأبرز برامجها الوطنية ‏الهادفة إلى كشف مصير المفقودين ودعم عائلاتهم، وتعزيز الاستجابة الوطنية ‏لهذه القضية الإنسانية.‏

الاستجابة لاحتياجات عائلات المفقودين

وأكد العيسى لـ سانا على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين في دعم جهود ‏الهيئة وتطوير قدراتها، مشيراً إلى أن بناء القدرات وتبادل الخبرات يشكّلان ‏ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، بما ينعكس إيجاباً على ‏الاستجابة لاحتياجات عائلات المفقودين، ودعم حقها في معرفة مصير ‏أحبائها.‏

ويأتي اللقاء في إطار جهود الهيئة الوطنية للمفقودين لتعزيز التواصل مع ‏الشركاء الدوليين وتوسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الصلة بعملها، بما ‏يدعم بناء استجابة وطنية مستدامة لقضية المفقودين تستند إلى المهنية ‏وتصون الكرامة الإنسانية، وتعزز مسار الحقيقة والإنصاف.‏