دمشق-سانا
بدأ، اليوم الثلاثاء، اجتماع تنسيق القطاع الصحي الاستثنائي حول مرض شلل الأطفال، الذي تنظمه مديرية التعاون الدولي في وزارة الصحة بمشاركة ممثلين عن المديريات المعنية والشركاء الدوليين والوطنيين، وذلك في مبنى بنك الدم الوطني بدمشق.
ويهدف الاجتماع إلى استعراض المستجدات المتعلقة بالمرض ومناقشة جهود الاستجابة القائمة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية والشركاء.
كما يبحث المشاركون سبل توحيد الجهود وتحديد الأولويات والإجراءات اللازمة للمرحلة المقبلة، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات ومناقشة التحديات والاحتياجات ذات الصلة.