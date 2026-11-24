دمشق-سانا

بدأ، اليوم الثلاثاء، اجتماع تنسيق القطاع الصحي الاستثنائي حول مرض شلل الأطفال، الذي تنظمه مديرية التعاون الدولي ‏في وزارة الصحة بمشاركة ممثلين عن المديريات المعنية والشركاء الدوليين والوطنيين، وذلك في مبنى بنك الدم الوطني ‏بدمشق.‏

ويهدف الاجتماع إلى استعراض المستجدات المتعلقة بالمرض ومناقشة جهود الاستجابة القائمة، وتعزيز التنسيق بين الجهات ‏المعنية والشركاء.‏

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كما يبحث المشاركون سبل توحيد الجهود وتحديد الأولويات والإجراءات اللازمة للمرحلة المقبلة، إلى جانب تبادل ‏المعلومات والخبرات ومناقشة التحديات والاحتياجات ذات الصلة.‏