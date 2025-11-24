أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت باللاذقية يؤدون اليمين القانونية إيذاناً ببدء مهامهم

اللاذقية-سانا

أدّى أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت في محافظة اللاذقية اليوم اليمين القانونية أمام المحافظ محمد عثمان إيذاناً ببدء مهامهم.

وأوضح المحافظ خلال اجتماعه مع الأعضاء عقب أداء اليمين القانونية أن المكتب التنفيذي يمثّل القوة الدافعة لعملية التنمية، مشدداً على الدور المحوري لأعضاء المكتب في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أهمية التنسيق بين جميع القطاعات والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات.

بدوره أعرب المكلف أعمال أمين عام المحافظة عبد القادر فيضو، في تصريح لمراسل سانا، عن أمله بأن يكون تشكيل المكتب التنفيذي فاتحة خير للمحافظة، مطالباً الأعضاء بالعمل بإخلاص لما فيه خير المحافظة.

من جانبه أشار عضو المكتب التنفيذي الدكتور عصام صوفي في تصريح مماثل إلى أن غياب المكتب التنفيذي منذ عام وحتى الآن خلق فجوة في عمل الأعضاء والمؤسسات والإدارات العامة، وبالتالي غياب الطاقم الإشرافي والرقابي على هذه المؤسسات والإدارات.

من جهته لفت عضو المكتب التنفيذي المحامي بشار كيلو إلى أنه تم توزيع المكاتب التنفيذية وسيبدأ العمل بالاجتماع مع المؤسسات يوم الأحد القادم، مبيناً أن المهام الأساسية للمكتب ترتكز على الرقابة الداخلية ومتابعة الخطة الموضوعة من قبل الإدارات ومجلس المحافظة وضمان حسن سير عملها، وصولاً الى موارد دائمة للمحافظة تؤهلها للقيام بما يليق بأهلها.

وتشكل المكتب التنفيذي المؤقت لمحافظة اللاذقية استناداً إلى القرار رقم 43 والذي بموجبه يُمنح المكتب صلاحيات واختصاصات مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي بشكل كامل، المنصوص عليها في قانون الإدارة المحلية وتعديلاته، ولا سيما المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 وتعديلاته، وذلك بصفة مؤقتة لحين إجراء انتخابات محلية جديدة.